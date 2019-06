L'Institut Ramon Muntaner celebra la cloenda de «Paraules per viure»

El centre Ramon Muntaner de Figueres celebrarà aquest divendres 14 de juny un acte de cloenda del programa Paraules per viure, a càrrec, un cop més, de la professora Mercè Martí. Al projecte, hi participen alumnes de segon i quart d'ESO que durant tot el curs han desenvolupat diferents programes socials a la ciutat.

Entre aquests, destaca Música per recordar, que van realitzar en coordinació amb casals d'avis, geriàtrics i el Centre Alzheimer de Figueres, i pel qual van rebre, el mes de febrer passat, el Premi Inclusió 2018 del Consell Comarcal. El projecte posava en comú una seixantena d'estudiants i unes 200 persones amb la característica comuna de patir algun tipus de demència. L'objectiu era reforçar el treball amb adolescents en situació de dificultat de seguiment de la trajectòria educativa, i fer possible també que els mateixos joves ajudessin les persones grans, afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències, a recordar a través de la música.