Eva Trias, la directora adjunta del càmping Illa Mateua de l'Escala, va desplaçar-se a Cadis la setmana passada per rebre una placa d'agraïment. Aquest reconeixement per al negoci escalenc el va entregar la Guàrdia Civil, que volia recompensar-los per haver allotjat durant algunes setmanes diversos membres del cos de seguretat amb motiu de l'1 d'Octubre. L'acte va ser molt comentat a través de les xarxes socials.