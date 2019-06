El Banc dels Aliments de Girona va atendre 33.224 persones el 2018

El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona va obtenir l'any 2018 un total de 2.667 tones de menjar que es van distribuir entre 33.224 persones. El 40% d'aquest aliments ( 1.069.829 quilos) es va aconseguir gràcies a l'aprofitament alimentari i a lluita contra el malbaratament ja que es tracta de menjar que donen les empreses agroalimentàries, les minves que es recullen als comerços i la fruita i verdura provinent de la retirada o transformació d'excedents. La resta de menjar va provenir de donacions de particulars i empreses (711.247 quilos), i els programes d'ajut de la Unió Europea (885.667 quilos). En total es van distribuir aliments per un valor estimat de 4,7 milions d'euros.

El Banc no reparteix mai directament el menjar sinó que el fa arribar a les persones necessitades a través d'entitats benèfiques acreditades. Així, els aliments recollits l'any passat es van distribuir a través de 86 entitats a un total de 33.224 persones, una xifra inferior a les 35.620 persones ateses l'any anterior. Es confirma així la tendència a la baixa dels últims anys situant la xifra de persones ateses lluny del nivell més alt que es va assolir l'any 2013, amb un total de 42.427 beneficiats. Aquest descens s'atribueix, en part, a l'aplicació de la nova renda garantida de ciutadania i al control estricte dels serveis socials, que són els que avaluen i deriven les persones necessitades cap a les entitats benèfiques.

La comarca amb més persones ateses va ser el Gironès, seguida de la Selva, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Ripollès i Pla de l'Estany. Per tipus d'aliments recollits, les principals partides van ser de làctics, fruita fresca, begudes, conserves vegetals, oli i carn fresca.

Xerrades contra el malbaratament



A part de lluitar contra la fam, un altre dels objectius del Banc dels Aliments és lluitar contra el malbaratament alimentari. I és en aquesta línia que davant la confusió detectada entre els consumidors, fa una crida a no confondre la data de consum preferent amb la data de caducitat. El Banc recorda que un cop passada la data de consum preferent l'aliment encara es pot consumir de manera segura sempre que s'hagi conservat en condicions adequades, l'envàs estigui intacte i les característiques no estiguin alterades.

A Catalunya es calcula que es malbaraten cada any un mínim de 35 quilos d'aliments per persona i any. És en aquest context que el Banc dels Aliments de Girona va fer l'any passat 55 xerrades en 23 centres educatius per difondre l'activitat del banc, però sobretot per fer pedagogia en contra del malbaratament alimentari.



30è aniversari

L'any 2018 va ser especial per al Banc dels Aliments de les Comarques de Girona ja que va celebrar el seu 30è aniversari. Des de la seva creació any 1988 el Banc dels Aliments de Girona ha passat de repartir 5 tones de menjar a 2.667 tones. El Banc calcula que durant aquest trenta anys ha repartit 24.847 tones d'aliments, o el que és el mateix, gairebé 25 milions de quilos.