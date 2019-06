Arrels del Vi tanca la seva dotzena edició amb més vendes i participació que mai

Els cellers empordanesos van fer gala de les seves millors propostes en un paratge incomparable. La fira vitivinícola Arrels del Vi, celebrada a Sant Martí d'Empúries aquest cap de setmana passat, va tancar la dotzena edició amb molt bones sensacions.

«La del 2019 ha estat la millor fira fins al moment», explica Tess Oriol, coorganitzadora juntament amb Dominic Abernethy i Carlos Krauel. En aquest sentit, explica que enguany s'han sumat fins a 28 cellers empordanesos i un més de convidat, que venia del Rosselló. «El bon temps d'aquest cap de setmana ha ajudat que aquesta edició sigui la que ha sumat més assistència i vendes», matisa. L'espai també ha influït en la bona dinàmica, i és que enguany l'equip organitzador ha optat per obrir-lo, de tal manera que la gent pogués estar més espaiada i gaudir de la jornada amb tranquil·litat.

El format: un tast obert



El tret diferencial d'Arrels del Vi és el format professional. En aquest sentit, la fira s'allunya de la dinàmica estàndard de les fires del sector, en què se solen comprar tiquets que limiten la quantitat de vins a tastar. En aquests casos, el consumidor sol tastar els vins que ja coneix. En comptes d'això, Arrels del Vi opta per oferir un tast obert. Amb l'adquisició de l'entrada, el consumidor pot tastar més de 100 referències de vi diferents. «El tipus de públic d'aquesta fira és gent que realment li agrada el món del vi, i que ve per descobrir propostes noves. El format de tast obert permet que, a l'hora de comprar, l'usuari es guiï pel tast, i no per les etiquetes o la marca en qüestió», explica la responsable.

Els vins guanyadors

A finals de maig, un equip de sommeliers professionals van elaborar un tast a cegues, a través del qual van establir els vins guanyadors d'Arrels del Vi 2019. Els números u de les categories de blancs, rosats, negres i dolços van ser dels cellers Pujol Cargol Masarac, Masetplana, Cellers d'en Guilla i Pere Guardiola.

Després del tast, els sommeliers van coincidir que els vins de l'Empordà havien sumat qualitat, una reflexió que es corrobora amb els bons resultats que els vins empordanesos han obtingut enguany a la Guía Peñín. «El grau d'exigència d'ells mateixos ha pujat substancialment», diu Oriol.

Arrels del Vi tanca l'edició del 2019 a Empúries esperant que els petits cellers empordanesos segueixin dedicant esforços a fer el millor vi possible, i amb ganes de promocionar-se a Barcelona el cap de setmana vinent.