Masquef aposta per recuperar el projecte del conservatori de música al Caputxins

L'alcalde en funcions de Figueres, Jordi Masquef, diu que si governa apostarà per recuperar el projecte per fer un conservatori de música al convent dels Caputxins. Masquef ho ha explicat durant una visita a les instal·lacions, un cop acabada l'última fase d'obres. Assegura que hi ha l'espai suficient per acollir un centre d'aquestes característiques i que la ciutat necessita un lloc on els alumnes puguin complementar els seus estudis musicals. L'anunci es va fer l'any 2014 però fins ara no s'ha concretat. La intenció inicial era fer front a la falta de places que hi havia al de Girona, l'únic de la demarcació, i evitar que els estudiants s'haguessin de desplaçar a la ciutat o a Barcelona.