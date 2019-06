3.057 alumnes gironins comencen els exàmens de la selectivitat aquest dimarts

Un total de 3.057 alumnes gironins començaran les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) aquest dimarts. Es tracta d'un 2,5% menys d'estudiants que l'any passat (3.134). Els exàmens, que s'allargaran fins dijous, arrencaran a primera hora del matí amb la prova de Llengua Catalana i literatura. Com ja és habitual, la majoria dels estudiants que faran les PAU aquest 2019 s'examinaran als diferents centres de la UdG a Girona. En concret, aquí en seran 2.367, mentre que la resta es repartiran entre Olot i Figueres (235 i 455 respectivament). Els alumnes podran consultar els resultats de les proves el 26 de juny (a través del portal accesuniversitat.gencat.cat).

Més de 3.000 alumnes gironins començaran aquest dimarts els exàmens de selectivitat. A la demarcació, hi haurà tretze tribunals. D'aquests, nou es trobaran repartits en el campus Montilivi i un altre a la Facultat d'Educació i Psicologia del Barri Vell de la UdG. Dos més es trobaran a Figueres (als instituts de Narcís Monturiol i Alexandre Deulofeu) i el darrer, a l'institut Montsacopa d'Olot.

Aquest any, en comparació amb el passat, hi haurà menys alumnes a les comarques gironines. En concret hi haurà un 2,5% menys d'estudiants que faran les proves d'accés a la universitat, que avaluen els coneixements assolits durant el Batxillerat. El juny del 2018, van ser-ne 3.134 (dels quals 2.407 van examinar-se als centres de la UdG, 473 a Figueres i 254 a Olot).

Els exàmens començaran a les nou del matí, un cop els responsables hagin comprovat les dades de l'alumnat. La primera prova serà la de Llengua Castellana i literatura. Després, es farà de la Llengua Catalana i literatura. A partir del migdia, en funció de la modalitat que els estudiants hagin cursat, faran els exàmens de Ciències de la terra, Dibuix tècnic, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Fonaments de les arts, Anàlisi musical o Literatura castellana.

Dimecres al matí serà el torn d'Història i Llengua estrangera (aquí, 2.680 alumnes s'examinaran d'anglès; 35 de francès; quatre d'alemany, i dos d'italià). A la tarda, es faran els exàmens de Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques, Història de l'art i Química

El dijous, el darrer dia, es faran les proves de Física i Geografia a primera hora del matí i, abans del descans per dinar, hi haurà també les d'Economia de l'empresa, Electrotècnica i Història de la filosofia. A la tarda, les PAU acabaran amb els exàmens de Biologia, Cultura audiovisual, Grec, Disseny, Literatura catalana i Tecnologia industrial.

Els estudiants podran consultar els resultats de les proves el proper 26 de juny. Les notes sortiran publicades per Internet i s'hi podrà accedir a través del portal accesuniversitat.gencat.cat. A partir d'aleshores, s'obrirà un termini de tres dies per sol·licitar revisions i fer reclamacions.