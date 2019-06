Ja es pot veure en directe un dels nius de xoriguer petit que crien a Castelló d'Empúries

Després de que els anys 2012 i 2013 s'alliberessin a la Vila de Castelló d'Empúries prop de 150 joves de xoriguer petit (Falco naumanni) per tal que en un futur acabessin establint-s'hi com a nidificants, i de que d'ençà el 2014 hi hagi ja cada any una colònia de fins a 10 parelles d'aquesta espècie que es reprodueixen als edificis i teulats del centre històric, aquest any 2019 s'ha fet un nou pas en la divulgació de l'existència d'aquest nucli reproductor mitjançant la col·locació d'una càmera que permet veure en directe com els adults aporten menjar als polls que són dins del niu, i que es preveu que a finals de juny acabaran sortint i fent les primeres volades.

De forma concreta, el niu que la càmera ens ensenya es troba al taulat de l'edifici de l'Ajuntament, on també hi ha altres dos nius de xoriguer petit. En aquest niu, el passat dimecres 5 de juny hi havia un poll acabat de néixer i tres ous per eclosionar. A les imatges hom podrà veure com els adults els hi aporten menjar, i finalment esperem ser testimonis de com els joves surten del niu i fan els primers vols. Per accedir a la càmera en directe només cal entrar a la pàgina de l'Ajuntament i clicar damunt la pestanya del destacat sobre aquesta espècie i la possibilitat de veure'n el niu.

L'interior del niu deks xoriguers

Recordem que el xoriguer petit és un falcó menut que cria de forma colonial i que es va extingir a Catalunya a primers dels anys 80. Gràcies als projectes de cria en captivitat i reintroducció portats a terme per la Generalitat, l'ocell ha tornat a establir-se a Catalunya i avui en dia comptem amb una població d'unes 150 parelles. Totes aquestes parelles, però, nidificaven en masos aïllats, caixes-niu en pals de llum, colomars en el medi rural ..., però no teníem cap colònia en zona urbana com si que passa en altres indrets de la península Ibèrica. La colònia establerta a Castelló d'Empúries d'ençà l'any 2014 és doncs l'únic nucli reproductor que hi ha a Catalunya que se situa al bell mig d'un nucli urbà.