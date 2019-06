La Festa del Mar de Roses oferirà unes quaranta activitats a preus populars

La Festa del Mar de Roses, que se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de juny, arriba aquest any a la desena edició com un esdeveniment plenament consolidat que té per objectiu mostrar als visitants tot el potencial turístic del municipi i divulgar els extraordinaris atractius de la destinació, una de les millors del país. Aquest any la Festa del Mar de Roses oferirà una quarantena d'activitats a preus populars.

Durant la Festa del Mar, que vol ser una jornada de portes obertes per donar la benvinguda a la temporada d'estiu, el visitant podrà gaudir per un preu a partir de cinc euros d' excursions marítimes a Cadaqués, Cap de Creus i al Cap Norfeu, en caiac, sortides en menorquina per la badia de Roses , un circuit de minigolf, excursions en tren a Punta Falconera i al Puig Rom, 20% de descompte al parc aquàtic Aquabrava, entre d'altres activitats . A més, es podran fer tastos de vins i oli i es compta amb l'activitat Butterfly Park de Castelló d'Empúries.

Les reserves per gaudir de les diferents activitats es poden fer fins divendres 14 de juny a través del correu electrònic info@enroses.com o comprant el tiquet a l'entrada del Port Esportiu al punt d'informació de l'Estació Nàutica que estarà obert de 9h a 17:30h dissabte i diumenge. Els horaris de les activitats de la Festa del Mar són dissabte 15 de juny de les 10h a les 19:30h i diumenge 16 de juny de les 9:30h a les 19:30.

La desena Festa del Mar està organitzada per l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, del Port de Roses, i de Shopping Roses.



Premis Arjau

Aquest any el lliurament dels premis Arjau que es concedeixen en el marc de la Festa del Mar es durà a terme el divendres 14 de juny a l'Hotel Terraza de Roses. Els guardons arriben a la cinquena edició amb la voluntat de continuar reconeixent a persones vinculades al municipi que han tingut una trajectòria de referència, que han aconseguit deixar emprempta , marcar un camí a seguir i portar el nom de Roses arreu.

L'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i Shopping Roses consideren que el nom del guardó, Arjau, és molt addient per uns reconeixements d'aquest tipus ja que la paraula serveix per designar la barra de ferro o de fusta que es fixa a l'eix del timó d'una embarcació i la fa moure.