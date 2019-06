Els escolars de Figueres exigeixen accions directes contra el canvi climàtic

Alumnes d'educació primària de les escoles Carme Guasch i Darné i Anicet de Pagès de Figueres han protagonitzat, aquest divendres, una manifestació a peu de carrer a favor de la lluita contra el canvi climàtic en el planeta. Des dels barris de l'Olivar Gran i la Marca de l'Ham, els dos grups han transitat pels carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, on han llegit un manifest per reclamar accions directes contra la destrucció del medi ambient.

A les escales de l'Ajuntament han estat rebuts per l'alcalde en funcions, Jordi Masquef, i els regidors Francesc Cruanyes, de Medi Ambient, i Núria Galimany, d'Educació, també en funcions. Els joves portaven moltes pancartes reivindicatives. Cruanyes els ha explicat "què es pot fer des d'una ciutat com Figueres" per combatre el canvi climàtic, amb "petits gestos" com ara reduir la presència de vehicles o reactivar zones verdes com les Basses del Terrisser. Per part de l'escola Carme Guasch, el projecte ha estat impulsat pels alumnes de tercer, que han estat acompanyats pels de cinquè i sisè. En el cas de l'Anicet de Pagès, hi han estat presents els alumnes de segon, quart, cinquè i sisè.