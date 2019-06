«Volando voy» de Jesús Calleja mostra el vídeo de Cap de Creus a Port de la Selva

Volando voy, el popular programa de l'aventurer Jesús Calleja, ha convocat per aquest dissabte, 8 de juny, la projecció pública en pantalla gegant del vídeo que ha enregistrat amb helicòpter sobre el cap de Creus. L'acte tindà lloc al passeig marítim i és obert a tothom fins que estigui ocupat l'espai.

Els enregistraments dels nous capítols de Volando voy van començar el dilluns 22 d'abril. Segons la productora del programa "set noves destinacions fascinants de la geografia espanyola esperen l'helicòpter de Jesús Calleja".

Segons explica el portal de la sèrie: "recórrer impressionants paratges espanyols, barrejar-se amb la seva gent i posar sobre la taula qüestions de vital importància com la despoblació rural o la protecció de la fauna i el medi ambient, és el desafiament pel qual Jesús Calleja seguirà treballant en les noves entregues de Volando voy, que Cuatro va començar a gravar el passat dilluns 22 d'abril" i entre les quals hi ha la del Cap de Creus.

El presentador, que ja té a punt l'helicòpter per iniciar un nou periple per la geografia espanyola, assumeix, amb els nous programes, el repte de traslladar la problemàtica de les zones rurals als joves: "Després de conèixer molts llocs d'Espanya, ens hem adonat que el futur dels pobles passa perquè hi hagi una regeneració de joventut. I volem ser-hi. Cal un turisme esperançador, il·lusionant, sostenible i que funcioni. I el més important és que la gent jove connecti amb aquesta idea ".

En els nous programes, es destacaran els avantatges de viure en zones rurals, donant veu a les persones que han apostat fort per aquest estil de vida i no volen abandonar la seva terra, i també a les que han optat per instal·lar-se a zones rurals de la Espanya més profunda.



Set espectaculars destinacions

Produït en col·laboració amb Zanskar, Volando voy té previst gravar en zones molt diverses, algunes d'elles encara desconegudes per al gran públic: territoris semiàrids, parcs amb alta protecció ambiental, zones costaneres, zones oblidades €

"Portem gairebé 30 episodis emesos i hem vist que hi ha llocs realment espectaculars a Espanya. Alguns ni sospitàvem que podien estar en el nostre país i gairebé ni ens sonava el seu nom. Anem a mostrar des de l'helicòpter llocs realment al·lucinants", avançava Jesús fa tres setmanes.

El Geoparque de Granada, un lloc ple de fites geològics, paleontològics i arqueològics; per primera vegada en el programa, un camí de peregrinació, situat a Cantàbria; el fascinant món submarí del Cap de Creus, un dels litorals de l'Estat espanyol més ben conservats; la Vall de Laciana, on s'abordarà la finalitat de l'activitat minera; el Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut; el Parc Natural de les Serres Subbètiques a Còrdova, on es reivindicaran les bondats de l'oli d'oliva; I la Serra do Courel, a Lugo, on el programa ajudarà a restaurar un patrimoni centenari, seran els destins de les noves entregues.

