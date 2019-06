Viu un cap de setmana de llegenda a Roses amb la campanya Hola Família!

Entre el 7 i el 9 de juny, Roses acull una nova edició de la campanya Hola Família!, amb excursions per mar a Cadaqués i al Cap Norfeu, l'activitat Gromec, el gat de la Ciutadella, Jocs de pistes amb GPS, bicicletada i un dia al Parc Aquàtic. Les activitats són gratuïtes o compten amb un 50% de descompte i també s'ofereix 2x1 en allotjaments.

Roses participa un any més en la campanya Hola Família!, organitzada per l'Agència Catalana de Turisme, on nou destinacions turístiques de la Costa Brava i la Garrotxa -Roses, Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, Lloret de Mar, Torroella de Montgrí-l'Estartit i la Vall d'en Bas-Les Preses- i una vintena d'empreses del territori, fomenten el turisme familiar fora de la temporada d'estiu.

Amb el tema escollit "Viu una experiència de llegenda", el "Catalunya Hola Família!" vol fer èmfasi en la història i la mitologia del territori. A Roses, les activitats incloses en el programa són excursions per mar a Cadaqués o al Cap Norfeu, visites i jocs de pistes a la Ciutadella de Roses, un dia lúdic i refrescant al Parc Aquàtic Aquabrava i una bicicletada popular.

La nova versió de l'App "Llegendes en família" permetrà els visitants "caçar" els éssers màgics que s'han associat a les diferents destinacions. En el cas de Roses, aquests personatges són «les encantades», una mena de sirenes o dones d'aigua que, cansades de seduir mariners, van anar a viure a terra, a un lloc anomenat la cova de les Encantades, just als peus de la serra de Rodes.