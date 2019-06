Èxit de la campanya de crowdfunding per fer un Jardí Terapèutic al Bernat Jaume

Èxit total de la campanya de microdonatius (crowdfunding solidari) que ha dut a terme CaixaBank, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", a favor de Fundació Salut Empordà amb l'objectiu de que particulars i empreses se sumessin a la iniciativa d'aconseguir la inversió necessària per construir un Jardí Terapèutic a la terrassa de la primera planta del Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà.

La campanya, que es va dur a terme entre el 6 i 31 de maig, ha aconseguit el suport de 172 particulars i empreses que amb les seves aportacions han permès reunir 3.302€ que eren necessaris per fer realitat aquest equipament.

Els 3.302 euros es sumaran als 12.000 euros aportats per l'Obra Social "la Caixa" i es destinaran íntegrament a la construcció d'aquest Jardí Terapèutic, que ha estat dissenyat per a satisfer les necessitats fisques, psicològiques, socials i espirituals dels usuaris del centre sanitari. Els microdonatius s'han recollit a través de les seves oficines de CaixaBank a l'Alt Empordà, dels caixers automàtics, de Caixabank Now i del portal www.caixabank.cat.

Des de Fundació Salut Empordà s'ha agraït la solidaritat rebuda que els permetrà la construcció d'aquest Jardí Terapèutic, única a la demarcació de Girona, i que esdevindrà una eina més del conjunt de tècniques, instruments i atencions que utilitza el Bernat Jaume per tractar als seus usuaris.

Fundació Salut Empordà. Projecte Jardí Terapèutic



El projecte va a càrrec del despatx Vitaller Arquitectura i dels jardiners Espai Can Mir. L'eix del jardí serà la Mediterrània: no només com a concepte de paisatge, sinó com una manera d'entendre l'entorn. I estarà representada per un conjunt de plantes fàcilment reconeixibles per als usuaris i que a la vegada ofereixen moltes possibilitats d'interacció (aromàtiques, medicinals o de temporada).

Es composarà de diversos ambients i espais que el faran dinàmic: de trobada, d'interacció amb la natura (recorregut entre la vegetació per estimular els sentits), de relaxació, d'activitats i de creixement vertical (creació de zones alternatives on es pugui variar el punt de vista i gaudir de diferents tipus d'ombres). I amb l'objectiu de poder-lo utilitzar durant tot l'any, s'hi instal·laran pèrgoles i porxos oberts. Combinarà jardineres grosses i alçades, enjardinaments d'experimentació a l'alçada d'una persona que estigui asseguda en una cadira de rodes, mantes verdes i una zona on els usuaris podran tenir cura de les seves flors.