Carme Junyent abordarà el futur del català en una xerrada a Figueres

Carme Junyent és lingüista, professora a la Universitat de Barcelona, especialista en llengües africanes i directora del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA). És autora d'una àmplia obra sobre les llengües del món i les llengües de la immigració a Catalunya. També és molt crítica amb els resultats de la normalització lingüística a Catalunya. Aquest 2019 he rebut la Creu de Sant Jordi per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món. El dimarts dia 11 oferirà la xerrada 'Té futur el català?. Una perspectica global a Figueres, a les en un acte organitzat per Omnium Alt Empordà.

A la conferència que tindrà lloc el proper dimarts dia 11 a les 7 del vespre a la sala Toni Montal de la Cate, ens parlarà de la situació del català com a llengua amenaçada, en el context de la diversitat lingüística que hi ha actualment a Catalunya i des d'una perspectiva global, en relació a altres llengües del món.