El desdoblament del tram Medinyà-Orriols de l'N-II s'enllestirà abans de Sant Joan

L'Estat enllestirà el desdoblament del tram Medinyà-Orriols de l'N-II abans de Sant Joan. Serà aleshores quan aquests 3,3 quilòmetres d'antiga nacional passaran a ser autovia i s'acabaran unes obres marcades pels contratemps, els entrebancs i que van arribar a estar fins a cinc anys paralitzades. Aquests dies, els operaris ja estan duent a terme els treballs finals d'asfaltatge de la calçada, que van començar aquest 3 de juny i que es preveu que arribin ben bé fins a les portes de Sant Joan. Aquests treballs, que es fan en tres fases, provocaran alteracions de trànsit tant en sentit nord com en sentit sud. El tram Medinyà-Orriols, a cavall entre el Gironès i l'Alt Empordà, és el que enllaça amb la circumval·lació a quatre carrils de l'autopista AP-7. Més cap al nord, però, de moment el desdoblament de l'N-II segueix sense data.

El tram Medinyà-Orriols passarà a ser A-2 abans d'aquest Sant Joan. S'acabaran així unes obres marcades pels contratemps, els entrebancs i les modificacions de projecte. Els treballs per desdoblar aquest tram, de 3,3 quilòmetres, van començar l'any 2010 (quan els socialistes, sota la presidència de Zapatero, governaven a la Moncloa). S'havien adjudicat per 16,78 milions d'euros (MEUR).

Però pocs mesos més tard, aquell mateix juliol, les obres es van paralitzar. El motiu: la retallada en infraestructures aplicada pel ministre Blanco. I aquest tram de l'N-II va quedar així, empantanegat, durant cinc anys. No va ser fins al 2015, aleshores sota el govern del PP, que les obres van reprendre's. Això sí, amb un projecte modificat (perquè ara la carretera ja no es desdoblava, sinó que es duplicava seguint l'antiga traça de l'N-II).

Les obres van adjudicar-se, aleshores, per 11,8 MEUR. Però encara faltava una darrera modificació del projecte (aquesta, per uns 110.000 euros més) que es va tirar endavant el febrer del 2017. Bàsicament, es van haver de fer canvis per ajustar el traçat amb la connexió de la circumval·lació de l'AP-7 i modificar l'enllaç que porta cap a Sant Esteve de Guialbes.



Treballs finals

Ara, una dècada més tard que les màquines entressin sobre terreny, el desdoblament de l'N-II entre Medinyà i Orriols ja encara la recta final. Aquest dilluns van començar els treballs per estendre la capa final d'asfalt i pintar la calçada. Uns treballs que es faran en tres fases i que provocaran alteracions en el trànsit (tant en sentit nord com en sentit sud).

La primera fase (pintar i fer el microfressat de la calçada) acabarà aquest divendres. La segona, que començarà el 10 de juny, servirà per estendre la capa final d'asfalt a la calçada dreta. Durarà entre quatre i cinc dies. I per últim, la tercera començarà el dia 17 i permetrà fer el mateix a la calçada esquerra. Durarà també entre quatre i cinc dies i, per tant, l'obra s'acabarà a les portes de Sant Joan.