La setmana vinent s'obre al trànsit el tram final del carrer Vista Alegre de l'Escala

La propera setmana està previst que s'obri al trànsit el tram final del carrer Vista Alegre de l'Escala, cosa que permetrà connectar-lo amb el carrer Cargol.

Això donarà una nova sortida per als vehicles de la zona de la Mar d'en Manassa (l'accés a la zona per la baixada del Monjo està limitat als veïns), que ara han de passar obligatòriament pel revolt pronunciat i de poca visibilitat que hi ha a la zona de l'edifici del Gavià.

L'Ajuntament va enderrocar l'any passat una construcció que bloquejava aquest tram final del carrer, que fins ara només podia ser utilitzat pels vianants. Amb aquest enderroc i l'eliminació d'un escaló que hi havia a la confluència amb el carrer Cargol, els vehicles podran començar a circular per aquest vial la setmana vinent, un cop completats els treballs de senyalització i els darrers detalls de l'obra.