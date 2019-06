Renfe recupera per un dia el Talgo Barcelona-Ginebra per commemorar el 50è aniversari

Renfe ha recuperat per un dia el 'Catalán Talgo' per commemorar el mig centenari del trajecte entre Barcelona i Ginebra, que es va deixar de prestar a finals del 2010. Per això, la companyia ha posat a disposició dels antics treballadors un dels models restaurats per fer el trajecte entre la capital catalana i Portbou, on aquests trens feien el canvi de l'ample ibèric a l'ample europeu per poder entrar en territori francès.







Hace 50 años el Catalán Talgo unió España y Europa sin necesidad de transbordos en la frontera. ????

Hoy, el ministro en funciones @abalosmeco conmemora aquel emblemático viaje con el que la ingeniería y la industria ferroviaria española se puso a la vanguardia del mundo. pic.twitter.com/a9fJFSnR3Q — Ministerio de Fomento (@fomentogob) 4 de juny de 2019

Abans de sortir des de l', el ministre de Foment,, ha destacat que fa 50 anys l'empresa ferroviària espanyola va demostrar "capacitat industrial i d'enginyeria" i que des d'aleshores l'Estat «s'ha convertit en una de les locomotores a nivell global». A més, ha dit que Catalunya «mereix» que aquest Talgo passi a formar part d'oferta de trens turístics, com ho són el Transcantàbric o l'Al-Andalus, entre d'altres