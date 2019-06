Olmedo (PP): «El que sempre hem fet ha sigut treballar i pensar en Figueres»

Fa dotze anys que forma part de les llistes del Partit Popular a Figueres i vuit que l'encapçala. Després del 26M, és la primera vegada a la història que el partit es queda sense representació al plenari figuerenc.

Maria Àngels Olmedo (Figueres, 1958) va entrar en política a partir dels atemptats de l'11M i des de llavors no l'ha deixat. Reconeix que els resultats del 26M «són com si m'haguessin fet fora» però, com diu, la vida continua i la seva passió per la política i la ciutat, també.

És la primera vegada que el PP no té representació a Figueres, quina sensació li deixa?

Em sap greu perquè la gent que ha confiat en nosaltres quedarà òrfena i ningú parlarà per ells al ple i crec que Figueres també perd.

Per què?

Potser algú pensa que està bé que no hi sigui jo, però el que sempre hem fet ha sigut treballar i pensar en Figueres. Hem fet moltes propostes i hem aportat molt, com acords de pressupostos que potser, si no hi som, no es duran a terme, perquè estar dins et permetia pressionar.

Un exemple d'aquesta feina?

Doncs mira, el mandat 2011-2015 es van fer moltes coses malament i nosaltres vam treballar molt i al final ens van donar la raó. Per exemple, quan vam denunciar les irregularitats del tema de gestió de Fisersa. Una gerència de la mà de Santi Vila que no es va fer bé. Un treball de formigueta que va donar bons resultats. Ell es pensava que les coses es podien fer com ho va fer i el malbaratament que va fer... però això ha canviat. Gràcies al PP, moltes coses que s'havien dut a terme, ara estan marcades per llei i no es poden fer. Després la gent no se'n recorda.

Va plantejar-se que podia obtenir aquest resultat?

No.

Què creu que els ha fet perdre més de 600 vots?

No hi ha hagut tanta abstenció i hi havia moltes candidatures. Potser fa quatre anys, amb els mateixos vots, hauríem entrat. A més, el PP no està en el seu millor moment. En l'àmbit de Catalunya, hem perdut molts ajuntaments. Vull entendre que no ha sigut una qüestió personal, perquè no ha sigut un cas exclusiu de Figueres.

Creu que tenen a veure qüestions externes a la gestió municipal?

Sí. Es diu que a les municipals es vota molt a la persona, però jo ja no ho sé. Hi ha gent que no votarà mai a un partit concret encara que conegui a la persona i sàpiga que ha fet bona feina.

Se l'ha vist participar activament en manifestacions unionistes, creu que això hi té a veure?

Segurament algun vot s'ha perdut per això. Jo em considero figuerenca, catalana i espanyola. Crec que tot el tema del procés ens està fent molt de mal i per això ens hem hagut de posicionar-nos més i dir que no estàs d'acord amb l'independentisme i potser això no ha agradat. Però jo no puc amagar-me, no puc tenir dues cares, encara que hi ha gent que sí que ho ha fet. Alguns partits han anat amb cautela durant la campanya, així despisten la gent que no estigui tan ficada. Jo he estat aquests anys, sé quins partits han aprovat i quins no els temes del procés al ple i, si sempre has anat amb el llaç groc, no te l'has de treure durant la campanya. Nosaltres no enganyem la gent.

Quina autocrítica fan?

El partit ja està fent autocrítica interna, perquè les generals ja no ens van anar bé. Jo crec que encara hi ha gent que no ens ha perdonat els casos de corrupció. Estic convençuda que el PP en temes econòmics és el pioner, ja que quan governa l'esquerra, enfonsa el país. Llavors ve el PP i el treu de la crisi. Però la gent no té prou memòria. Crec que no se'ns perdona res, no com a altres partits. Contra això no podem fer res. Si ho posem en una balança, el PP no és més corrupte que altres.

Hi ha una sentència que diu que l'organització del PP és corrupta.

Evidentment hi ha hagut persones corruptes dins del PP, però aquesta gent ja està a la presó i ja estan bé on estan, però crec que arriba un moment que ja és hora de passar pàgina. Ara hi ha hagut una remodelació i tota la gent del partit està neta.

Tornem a l'àmbit municipal. Creu que el PP és el partit adequat per gestionar Figueres?

Sí. Hauríem pogut aportar molt. La gestió de Figueres fins ara no s'ha portat bé, al llarg d'aquests quatre anys tothom s'ha queixat de com està la ciutat i els hi han tornat a fer confiança. No tinc la resposta de com s'explica això.

Seguirà l'actualitat política figuerenca?

Sí, perquè m'interessa la ciutat.