La pista esportiva d'Horta Capallera renova la imatge

La pista esportiva del barri d'Horta Capallera fa temps que mostrava un aspecte degradat i el veïnat demanava la seva renovació. Des de mitjans maig, en plena campanya, van començar els treballs de millora i es preveu que duraran dos mesos, segons l'acord d'adjudicació, formalitzat el 26 d'abril passat. L'empresa encarregada de dur a terme les obres és E. Fàbrega Gestiona Obres SL i el cost ascendeix a 82.473,60 euros amb IVA.

Aquestes obres inclouen l'enderroc de la pista esportiva i la seva reconstrucció amb un nou paviment. El projecte preveu la construcció de la pista una mica allunyada de les façanes nord de l'espai per instal·lar-hi tanques i tancaments verds amb plantes enfiladisses. Addicionalment, es crearà una pista de petanca, diferents bancades i es col·locarà una cistella de bàsquet i una taula de tenis taula. Pel que fa a l'actuació a la zona de la plaça de la Mare de Déu del Mont, es col·locarà un paviment que permeti el pas entre el passatge i la plaça sense que existeixin desnivells. Segons l'informe tècnic, per desig del veïnat, es mantindrà la zona de bancs tal com existeix en l'actualitat.



Pressupost 2017

Aquesta actuació s'arrossega des de l'any 2017, quan va tenir una partida pròpia al pressupost. Va ser un dels acords a què va arribar l'equip de govern del PDeCat amb el PP. El seu compliment era una de les condicions que van posar els populars per facilitar la validació dels comptes municipals d'aquell any.