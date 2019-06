L'Escala ofereix una desena de menús relacionats amb la sèpia

Les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia de l'Escala van arrencar el dissabte 1 de juny i s'estendran fins al dia 15, amb la participació d'una desena de negocis locals. Els restaurants que ofereixen menús específics amb la sèpia com a protagonista són: La Clota, el Roser II, restaurant Villa Teresita de l'hostal Empúries, Can Miquel, El Molí de l'Escala, El Centre, El Miryam, El Roser 1, Orígens i el menú per emportar de l'empresa Boníssim.

Les jornades van néixer de la mà del projecte Sèpia per donar valor afegit a aquest producte d'art menor, i arriba a la tercera edició amb la voluntat de consolidar-se com a producte turístic gastronòmic local.