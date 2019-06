Joselin (Guanyem): «Sóc nou al plenari de l'Ajuntament però no en la lluita»

Joselín Castellón (Figueres, 1971) és activista, veí del barri de Sant Joan i president de l'Associació de Veïns. El resultat d'unes primàries el van situar com a cap de llista de Guanyem i el del 26M li farà canviar per primera vegada la lluita al carrer per la institucional.

En quin moment decideix passar de l'activisme veïnal a la política institucional?

Perquè he lluitat des del moviment veïnal i m'he frustrat moltes vegades. Veus que treballes i sembla que és inútil, ho tens tot a la mà, el govern et diu que sí, però mai se soluciona.

Per què Guanyem?

Com a president de l'AV durant molts anys he tingut trobades amb molts partits polítics, els ideals de la CUP i Compromís eren molt propers als nostres, i això et fa més partícip. Jo sempre he sigut d'esquerres.

Com valora els resultats d'aquestes eleccions?

No eren els que esperàvem. Per una banda, creiem que era una aposta molt atrevida portar un gitano com a cap de llista, que no s'ha fet en cap partit a tot Catalunya. I, per una altra, pot ser que hagi sigut el poc temps que hem tingut per preparar-nos, amb el nou nom. També l'aparició de formacions noves i amb noms semblants, pot ser que la gent es confongui. Sí que hi ha hagut moltíssima participació i això ens alegra.

És Figueres racista?

Sí, molt. De fet, en campanya hi ha hagut moments que m'he hagut de guardar molt, sobretot a les xarxes socials, hi ha hagut molta persecució.

Com s'expliquen, doncs, la pèrdua de vots als barris on hi ha més immigració?

El racisme no ve per la gent immigrant. Els barris on hi ha una altra nacionalitat s'ha notat, no és que siguin racistes, és que hi ha gent que no pot votar. El primer vídeo de campanya que vam fer va ser per denunciar-ho, va ser atrevit i no ens afavoreix, donàvem la cara per una gent que no pot votar.

És realment tan important que sigui gitano?

Tot el que es porta a terme és important. Tot són propostes noves que són una inversió a llarg termini. Però és clar que no només represento l'ètnia gitana, en la meva persona hi ha molta gent, de les quals no tenen veu, que s'identifica. A Figueres, qui sigui d'una altra ètnia, d'un altre poble o d'una altra cultura, està marginat, i en mi poden veure que s'estan obrint portes, aconseguint metes, tombant murs i construint ponts. Darrere de mi vindran uns altres.

Es veu preparat per ser regidor?

Un dels motius que em va il·lusionar és que som un equip assembleari i compartir sempre m'ha agradat. Jo soc nou, però en el nostre equip tenim gent amb experiència. El fet d'estar sol no vol dir que em senti sol.

Buscarà afinitats?

De moment no hem parlat. Jo soc amic de tots, els conec de fa molts anys.

Què creu que li demanen els votants?

Crec que de moment res. M'han votat perquè em coneixen personalment, han confiat en mi perquè saben que aconseguiran les seves demandes. Soc nou a l'Ajuntament, però no en la lluita.