Elvira: «Quan vaig ser mare per primer cop, m'hauria agradat que existís un espai així»

L'Elvira Montserrat (1985) es defineix com a mestra d'educació infantil, psicopedagoga i mare de tres fills. Des de fa poques setmanes, a aquesta presentació hi pot afegir els conceptes d'empresària i emprenedora gràcies a Àuria, el centre psicopedagògic que ha obert a Castelló i li ha valgut la segona posició dels Premis Emprenedors 2019 de l'Alt Empordà. Montserrat va rebre un dels guardons per Àuria, la idea emprenedora per la qual va decidir apostar. Avui dia, aquest projecte ja és una realitat i està ubicat a un local del carrer Antoni Agramunt de Castelló d'Empúries.



- Què és Àuria?

- Àuria és un centre psicopedagògic especialitzat en l'etapa de 0 a 3 anys i que engloba tres projectes: espai familiar, espai nadó i assessorament, i orientació psicopedagògica especialitzada.

- En què consisteixen aquests serveis?

- En primer lloc, l'espai familiar, en què es fan sessions amb famílies amb nadons d'entre 0 i 2 anys. En les trobades, els assistents es divideixen en grups de sis persones com a màxim. Segons la franja d'edat, es diferencia entre els lactants (de 0 a 6 mesos), el grup de gatejadors (de 6 mesos a 1 any) i el grup de caminants (d'1 a 2 anys). En aquestes sessions, es fa un apartat de retrobament en què es comenta com ha anat la setmana, els neguits, les pors o les noves habilitats dels infants, entre altres. Després, es fan propostes d'activitats i també es tracten temes més teòrics. Finalment, es tanca amb contes i cançons. El segon servei és l'espai nadó, en què uns grups de vuit persones, com a màxim, es reuneixen per parlar de temes relacionats amb maternitat, paternitat, educació i criança a través de cinc grups molt diferenciats. L'últim servei que ofereix Àuria consisteix a donar assessorament i orientació individual o per parelles. En aquest servei es parteix de la idea que cada pare i mare és autònom i responsable a l'hora d'educar els fills, però a vegades volen compartir experiències i saber les teories que parlen d'educació i criança.

- Com és l'espai on està ubicat?

- Àuria està situada al carrer Antoni Agramunt número 16, de Castelló d'Empúries. L'espai és una sala d'uns 60 metres quadrats que es compon de diferents espais. El primer és un espai més «tou», amb algunes estructures de fusta, que es va modificant en funció de les necessitats de cada grup. A part d'això també hi ha un petit despatx on es fa la primera sessió amb les famílies, i un espai de biblioteca.

- Com va desenvolupar el projecte empresarial que hi ha al darrere?

- Vinc de l'àmbit de l'educació, però em faltaven coneixements de l'àmbit empresarial. Vaig dirigir-me al Centre Emprèn de Castelló d'Empúries, i després a Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, on vaig aconseguir crear el meu Pla d'Empresa. Des del consistori figuerenc, em van proposar presentar-me als Premis Emprenedors 2019.

- Què li va aportar participar-hi?

- Als premis vaig poder conèixer com exposar públicament el projecte, i també vaig crear xarxa amb altres emprenedors. Era una oportunitat de consolidar-lo i donar-lo a conèixer. Que un projecte social que tracta sobre maternitat, paternitat i nadons guanyi un premi empresarial, vol dir que alguna cosa està canviant, i se li està donant la importància que mereix.

- Per què va decidir apostar pel projecte?

- Perquè quan vaig ser mare per primera vegada, m'hauria agradat que hagués existit un espai així per compartir l'experiència que estava vivint amb un professional de l'educació i la pedagogia, i amb assessorament personalitzat.