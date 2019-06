Inicien una nova formació professional per a joves que no tenen l'ESO a l'Escala

Durant el proper curs escolar, l'Escala inaugurarà una nova formació pensada per a joves d'entre 16 i 21 anys que no disposen del graduat d'ESO perquè han abandonat els estudis. La formació té l'objectiu que els joves puguin reprendre els seus estudis -en acabar el curs es poden fer les proves per a un cicle formatiu de grau mitjà- o entrin al mercat laboral amb una formació específica en àmbits que tenen una major demanda al municipi. En concret, el curs anirà orientat a les àrees professionals d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Les classes s'iniciaran a partir del mes de setembre i s'impartiran a l'Espai Jove l'Esbotzada. En aquest primer curs, s'ofereixen setze places.

Aquesta nova formació es tracta d'un Pla de Transició al Treball que la Generalitat de Catalunya ha concedit al municipi.

Convenis amb centres escolars



Relacionat també amb aspectes formatius, cal apuntar que l'Ajuntament de l'Escala ha renovat els convenis amb els diferents centres escolars i amb les seves associacions de pares i mares. Fins ara, se subvencionaven activitats concretes que sol·licitaven els centres. A partir d'ara, les subvencions aniran destinades a cada nen que participa en les activitats.

Aquest nou mètode es considera que és més equitatiu, incrementant la flexibilitat dels centres per organitzar activitats i suposa més un increment de les subvencions finals.