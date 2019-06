Amiel (Canviem): «Un govern en minoria no li convé a la ciutat»

La iniciativa ciutadana transformada en partit polític aconsegueix obtenir un únic seient al ple municipal, el de Xavier Amiel, líder de la formació.

Xavier Amiel (Figueres, 1954) és fundador i director dels Laboratoris Amiel des del 1981. Amb un grup de persones va impulsar Canviem Figueres per presentar una candidatura amb tres eixos: persones, territori i economia.

No hi havia cap partit polític que representés aquests valors?

No, precisament el nom és molt escaient i amb l'afegitó de «plataforma de veïns pel canvi». Considerem que es necessita un canvi.

Què diferencia Canviem de la resta d'agrupacions que sorgeixen des de baix?

Que som una llista transversal, amb gent des de l'esquerra a la dreta, amb gent independentista i gent que no. Respectem totes i cadascuna de les opinions personals. Som lliures de deixar que els nostres electors puguin expressar lliurement la seva opinió.

I quina qüestió ideològica us diferencia dels que ja hi havia?

No ens sentim identificats amb cap partit tradicional. Pensem que Figueres necessita una plataforma de veïns que no estigui lligada a res més. Tenim les mans lliures per pactar amb qui convingui o qui ens vulgui. Perquè sabem molt bé quina és la nostra posició: l'última força.

Si aquests partits tradicionals us demanen suport, què fareu?

Haurem d'escoltar què ens proposen i què podem aportar. Tenim ganes de participar.

I què necessiteu?

Quin paper ens volen donar. Si formem part d'una aritmètica que pot donar suport en un futur govern, ens hi trobaran. Si ja tinguessin les forces sumades i consideressin que podem aportar quelcom més, escoltarem.

No teniu un mínim?

Ens agradaria ser proactius dins del consistori perquè per això ens hem presentat. Ara bé, haurem d'esperar que els partits majoritaris ens diguin si ens volen dins o simplement ens volen per formar part d'un ple i amb un paper a l'oposició. La nostra voluntat ha sigut sempre ser proactius, no era la intenció només obtenir una cadira i no ens agradaria que fos això però potser és l'espai que ens tenen reservat.

Així sembla que es veuen en el govern.

No ho sabem. No és que no vulguem respondre. A nosaltres ens agradaria ser al govern per ser proactius i treballar. Des de l'oposició pots fer molta menys feina.

I si es queda a l'oposició?

Intentarem fer-ho el millor possible i fer oposició constructiva.

Però no creu que es pugui fer feina amb un regidor.

Hi hauria més grups, no estaríem sols. Des del primer moment ens hem proposat, i els electors no ho haurien entès d'una altra manera, presentar una llista que només fos moure'ns per Figueres. Ens sabria molt greu, com ha passat en anteriors governs, que s'utilitzés l'alcaldia com a trampolí cap a una altra administració. Això no ha sigut bo per la ciutat.

Això és el més greu que es pot dir dels anteriors governs?

No, això és un dels aspectes però mira la ciutat que ens han deixat. Vas pel carrer i ningú et diu que Figueres està prou bé.

I confia en aquesta gent?

Ells es tornen a presentar com si tinguessin programa, tenim els nostres dubtes sobre això però si veiem que hi ha predisposició i si creiem que es pot desenvolupar, la sotmetrem a la nostra executiva i els nostres militants. Un govern en minoria no és el que li convé a la ciutat.

Els votants li demanen apropar-se a aquest govern?

No, ens van votar perquè volien un canvi. Però en un govern amb una majoria àmplia i que tinguéssim un paper, ho sotmetríem a l'executiva si arriba l'oferiment.