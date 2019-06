La Forja inicia un projecte que vol millorar els desplaçaments dels joves

L'organització política La Forja està començant a moure fils per iniciar un projecte de mobilitat encarat als joves de la comarca. El projecte, que es titula Més mobilitats, més oportunitats, té l'objectiu d'oferir una sèrie d'alternatives de mobilitat que millorin les mancances del transport públic de les quals es disposa actualment a la comarca.

El primer pas que es planteja l'organització és fer un estudi en profunditat de les necessitats reals dels joves de Figueres i de la comarca per tal de poder saber quines mancances hi ha. A part d'això, l'entitat apunta que també caldrà estudiar les possibilitats de transport que hi ha, com funcionen i el cost econòmic que tenen. A partir d'aquesta informació, que és la primera fase del projecte, La Forja haurà de materialitzar el projecte. «Al final, el que volem és oferir, als joves, alternatives de transport que siguin fiables, que facilitin la mobilitat i que resultin més accessibles econòmicament», expliquen els organitzadors.

El projecte de La Forja se centrarà en la comarca de l'Alt Empordà, i més especialment en la ciutat de Figueres i rodalia. Consideren que Figueres és el punt neuràlgic de partida o arribada de centenars de joves que, setmanalment, necessiten transport per desplaçar-se a localitats com Girona o Barcelona, on estudien o treballen. El projecte de La Forja es finançarà a partir de la totalitat de la recaptació obtinguda a les barraques de Figueres del 2019.