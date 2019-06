Joan Basí (CUP) : «Estem a l'expectativa, però estaríem disposats a crear govern amb ERC»

Joan Basí (Castelló d'Empúries, 1980) va estudiar Cinema i Audiovisuals i va exercir de realitzador audiovisual en clau de freelance. Avui treballa d'agent mediambiental fent campanya de control de mosquits. Confessa que la política «li agrada des de fa temps», però la primera participació directa va ser en la creació de l'Assemblea de la CUP a Castelló, ara fa un any i mig. Abans d'això, al municipi ja hi havia un grup de suport de la formació.



- Per què es fa el pas d'Assemblea a partit?

- Detectàvem algunes mancances i crèiem que era necessari revertir-ho. La política s'ha de fer de baix cap a dalt, i això no ho vèiem en els partits que hi havia. Per a nosaltres és molt important escoltar la gent, i tampoc es feia prou. Això va ser el que ens va moure.

- Com es converteix en el número u de la llista?

- Quan es va decidir anar a eleccions es va fer un debat intern sobre qui podrien ser els candidats. Com que no sortia ningú, vam obrir la posició de número 1 a tota la militància. Tothom escollia el que creia que podia ser el millor representant. Uns quants em van proposar a mi, i vaig acceptar. A la llista som 17 membres i 8 suplents, i el número dos és Jaume Planella, un dels motors de creació de l'Assemblea que ja formava part dels grups de suport.

- Com valoreu els resultats?

- Estem molt contents. Vam treballar molt fort, sobretot en la campanya, on teníem els recursos molt limitats i vam tirar d'enginy.

- Us ha agafat de sorpresa tenir dos regidors?

- Jo no esperava més del que hem obtingut. El que sí que ens va sorprendre va ser que convertir-nos en la segona llista més votada.

- Teniu pensat pactar per sumar forces?

- Sí. Amb el panorama polític que ha quedat, no hi ha gaires opcions possibles. Entenem que ERC ha guanyat les eleccions, i és qui té la responsabilitat de crear govern. Sabem que volen parlar amb les forces, tot i que amb nosaltres encara no ho han fet. Creiem que el primer pas l'han de fer ells, i nosaltres hem d'estudiar el que ofereixen. En els nostres programes hi ha coincidències, però en alguns temes s'hauria d'arribar a consensos. Estem a l'expectativa, però seríem receptius a crear govern amb ERC. Si no és amb ells, no podríem pactar amb ningú més.

- Us avindríeu a fer pacte amb alguna altra força política?

- És pràcticament impossible. L'única alternativa per desbancar ERC és que ens unim totes les forces que ens quedem, i això és inviable. No pactarem amb Cs i partits que només donen suport als grans empresaris.

- En quins punts del programa voldreu incidir?

- El que tenim clar és que no deixarem de trepitjar carrer i lluitar pels interessos de les classes populars. Per això, treballarem en justícia social, benestar social, feminisme, participació, etc. També incidirem en la lluita pels drets laborals. A Empuriabrava sempre es parla dels grans empresaris, i no de la gent a qui costa arribar a final de mes. Cal ajudar-los i que es conegui aquesta realitat.

- Li fa por la inexperiència?

- És una cosa de la qual som conscients. Per això ens hem recolzat en l'entremat de la CUP, apropant-nos a altres pobles com Celrà, Vilajuïga o Llagostera, on la CUP governa o té representació.