El concurs de cartells sobre el dia mundial sense tabac rep 261 propostes

L'Organització Mundial de la Salut celebra cada any, pel 31 de maig, el Dia Mundial Sense Tabac, amb la finalitat de sensibilitzar la població sobre els danys per a la salut que comporta el consum de tabac i per tal d'estimular la reflexió al voltant de la necessitat d'evitar la iniciació i el consum entre els adolescents i joves. En aquest sentit el Consell de l'Alt Empordà ha convocat el 18è Concurs Comarcal de Cartells que enguany porta el lema «Que no et fumin... respira», adaptat de l'original «Tabac i salut pulmonar».

El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable a la nostra societat. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties coronaries, vasculars i respiratòries cròniques. A més, l'exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d'altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants.

El 31 de maig de cada any l'OMS celebra el Dia Mundial sense Tabac, amb l'objectiu de senyalar els riscos que suposa el consum de tabac per a la salut i fomentar polítiques eficaces de reducció d'aquest consum. La sensibilització de la població respecte dels efectes nocius del consum de tabac és fonamental per aconseguir aquest objectiu. En aquesta edició l'acte va tenir lloc divendres al migdia als jardins del Consell Comarcal, amb assistència dels premiats i dels representants dels seus instituts així com dels representants de l'àrea de Benestar de l'administració comarcal encapçalats pel conseller comarcal Àlex Hernández.

Des de l'any 2002, el Consell Comarcal promou aquest concurs comarcal de cartells, adreçat a tots els alumnes d els instituts de l'Alt Empordà, fent-se ressò dels diferents lemes que l'OMS proposa per promoure que les qüestions relatives al tabac es mantinguin en la consciència pública. Aquesta iniciativa es troba inclosa en el marc del programa de prevenció de les drogodependències de la nostra comarca.

Aquest any s'han presentat al concurs un total de 261 cartells, provinents de 9 centres d'educació secundària de la comarca. Els centres que han participat en el concurs han estat els següents:



Institut Cendrassos de Figueres

Institut Olivar Gran de Figueres

Institut Narcís Monturiol de Figueres

Centre Escolar Empordà de Roses

La Salle de Figueres

Institut de Vilafant

Institut Illa de Rodes, Roses

Institut de Castelló d'Empúries

Institut de Llançà

El premiat de la present edició ha estat Amélie Batlle Edmon-Mariette, alumna de 1r d'ESO, que ha rebut un premi per valor de 100 € en material educatiu, i 300 € al centre d'ensenyament del qual és alumna (Institut Cendrassos de Figueres). També s'han atorgat tres accèssits, amb un premi de 30 € cadascun d'ells en material educatiu, als següents alumnes: Arnau Soler, alumne de 1r ESO de l'Institut de Olivar Gran de Figueres;. Júlia Escobar, alumna de 1r ESO de l'Institut de Olivar Gran de Figueres; i Vañesiya Polyakova, de 4rt ESO al Col·legi La Salla de Figueres.