Cinquanta joves de l'INS Castelló fan un musical amb cançons dels Beatles

Més de cinquanta alumnes del curs de quart d'ESO de l'Institut Castelló d'Empúries van treballar colze a colze durant el curs per gestar el musical de final de curs, que van estrenar el cap de setmana passat.

L'alumnat es va plantar a l'escenari de la Sala Municipal per representar el musical Across the Universe en dues ocasions: el divendres 31 de maig i el dissabte 1 de juny, a dos quarts de deu del vespre, i sota la coordinació de la professora Dolors Gonzàlez.

Amb les cançons de la banda The Beatles com a columna vertebral de la història, els alumnes representaven una història ambientada al Nova York dels anys 60. Els protagonistes són Jude, un noi que vol conèixer el seu pare; la seva germana Lucy, que acaba de perdre el xicot a la guerra del Vietnam, i en Max, un jove de bona família. Tots tres viuen experiències relacionades amb l'amor, les drogues i l'activisme polític.