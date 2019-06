«Benvinguts a Pagès permet que el consumidor conegui tot el procés d'un producte de qualitat»

Les portes del Mas Marcè de Siurana han rebut més visites que les que ja té habitualment. Els centenars d'ovelles que guarda la granja han estat el focus d'atenció de desenes de persones que han volgut participar en la quarta edició de la iniciativa 'Benvinguts a Pagès', impulsada pel Departament d'Agricultura, i que "acosta" la pagesia als ciutadans. El Mas Marcè és una de les prop de 200 explotacions d'arreu del país que aquest cap de setmana obren les seves portes per tal de donar a conèixer un ofici que, segons els mateixos pagesos, està "en perill d'extinció". "En quedem pocs i festes com aquesta ajuden mostrar al consumidor com es fa un producte de qualitat des de l'inici fins al final", assenyala el pagès, Manel Marcè.

"S'ha perdut el contacte amb el pagès. És una llàstima, perquè abans qui més qui menys tenia algun familiar que ho era". És en Manel Marcè, pagès i copropietari de Mas Marcè Làctics Peralada que per quarta vegada participa en la iniciativa 'Benviguts a Pagès', impulsada per la Generalitat. Una iniciativa que Marcè reconeix que els "ajuda" a donar a conèixer els seus productes, però sobretot el procés d'elaboració.

"Aquí els que venen poden veure com es fa un producte ecològic, sense elements químics des de l'inici fins al final", assenyala Marcè, que reconeix que amb el pas de les edicions, cada vegada hi ha més gent que s'interessa per la seva manera de treballar. "A l'inici és veritat que ens costava, però la veritat és que ara anem una mica atrafegats quan arriba aquest cap de setmana en què obrim les portes de la granja al públic", assenyala Marcè.

I és que des de primera hora els primers visitants s'han acostat a veure les instal·lacions de Làctics Peralada, especialitzats en productes amb llet d'ovella ecològics. Els primers en arribar han estat una parella de Llagostera amb el seu fill. L'Anna i en Ferran expliquen que aquesta és la primera vegada que s'han interessat per venir a 'Benvinguts a Pagès' i reconeixen que els ha "agradat molt" l'experiència.

"Nosaltres ja som de poble, però volíem que el nostre fill veiés què és la pagesia, perquè a vegades ens queda allunyat i ho tenim al costat de casa", ha explicat l'Anna.

Un punt en el què coincideix amb Marcè que assegura que per el que ells és el "dia a dia" per als visitants és un "món nou" que desconeixen. La realitat és que es queden sorpresos quan veuen com funciona tot plegat, i el procés d'elaboració de tots els productes que venem després a la botiga i que podem comprar al supermercat", ha ressaltat.



200 explotacions

A pocs quilòmetres del Mas Marcè es troba Oli de Ventalló, una altra empresa familiar, ha rebut desenes de persones interessades en saber quin procés de producció té l'oli que consumeixen, des de l'olivera fins al plat. La Fina Serra és una de les responsables i explica que cada any mostren les diferents etapes fins arribar al producte final.

Tot plegat, en una quarta edició de la iniciativa 'Benvinguts a Pagès' que fins ara ha fet passar més de 55.000 persones per les diferents explotacions que hi ha volgut participar. En total estan programades més de 700 activitats durant tot el cap de setmana arreu del país, relacionades amb el món de la pagesia, l'agricultura i la pesca.

En aquest sentit algunes de les curioses són les d'alletar xais, conèixer la vaca de raça Bruna del Pirineu, descobrir les embarcacions de pesca de la Barceloneta o posar-se el vestit d'apicultor per entendre el procés d'elaboració de la mel de les Garrigues.