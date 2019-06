11 escoles han participat a l'anellament de pollets de cigonya al Castell de Peralada

El Parc del Castell de Peralada ha acollit la novena edició de la Jornada Escolar d'Anellament de Pollets de Cigonyes. Una activitat de caràcter pedagògic i naturalista, en la qual, aquest any, han participat 11 escoles de la comarca de l'Alt Empordà.

Aquest any, la jornada s'integra dins la Setmana de la Natura, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (aquí representada per l'APNAE).



Síntesi del projecte

La reintroducció de la cigonya blanca (Ciconia ciconia) va néixer per la sensibilitat que els propietaris del recinte, la Família Suqué-Mateu, van mostrar per la presència d'aquesta espècie a Peralada. L'any 1996, amb la col·laboració del llavors director del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, Jordi Sargatal, es van portar 30 exemplars de cigonya des de diferents pobles de la província de Caceres (Extremadura). Aquestes cries van passar dos anys en un gran aviari tancat amb l'objectiu de que perdessin el seu instint de migració. A la primavera del 1998 van néixer les primeres cries al parc. Des d'aleshores, la colònia de cigonyes ha anat creixent fins l'actualitat que comptem amb 35 parelles.

Va ser a partir de l'any 2011, en veure l'èxit del programa de reintroducció, en que la Fundació Castell de Peralada va començar a organitzar unes jornades en què, nens i nenes escolars de diferents centres de la comarca, podien anellar les cries recent nascudes d'aquestes aus al Parc tot seguint les indicacions de Jordi Sargatal i Oriol Clarabuch, ornitòlegs i, Jaume Bosch, conservador del Parc. L'anellament consisteix en la col·locació de dues anelles a cada cria de cigonya: una anella d'alumini del Departament de Medi Ambient i una anella blanca distintiva de l'indret on s'anellen.

Un procés que s'explica empíricament als alumnes i en què fins i tot poden tocar a les aus recent nascudes. A més, l'activitat inclou un programa pedagògic que demana als alumnes i professors fer un treball previ a les aules seguint un material educatiu que els subministrem des de Fundació Peralada per conèixer les cigonyes, i on l'alumne ha de complimentar una fitxa pedagògica a més de fer un dibuix d'una cigonya. Un dibuix que concorrerà en un concurs del qual l'organització de l'esdeveniment en triarà els tres millors i atorgarà uns premis durant la Jornada. L'objectiu de tot plegat, és despertar en l'alumne l'amor per la natura i pels animals, alhora que gaudir d'un dia de treball de camp a l'aire lliure.

Aquest 2019, les Jornades han comptat amb uns 450 alumnes en edats compreses entre els 3 i els 12 anys provinents de 11 centres educatius de la contrada.

Les escoles que han participat són: Escola Llagut de Sant Pere Pescador, Escola Martí Inglès de Palau-Savereda, Escola La Salle de Figueres, Escola Sol i vent de Vilafant, Mare de Deu del Mont, Escola Puig Esquers de Colera, Escola Pompeu Fabra de Llança, Escola Cor de Maria de Figueres, Escola Ramón Muntaner de Peralada i Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empuries.