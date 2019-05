Tres instituts de Figueres, Roses i l'Escala assistiran a un concurs de trencadís

Aquest divendres 31 de maig, els instituts Cendrassos, de Figueres; l'Illa de Rodes, de Roses; i El Pedró, de l'Escala, participaran en l'entrega de premis del 3r Concurs Materalia de trencadís. L'acte es farà a les set de la tarda a les instal·lacions de Materalia, a Canet de la Tallada. Al concurs hi han participat vuit instituts gironins i ha consistit en crear, dissenyar i executar obres d'art basades en el trencadís de rajoles ceràmiques per part dels alumnes. A part dels centres altempordanesos, també hi han participen l'INS Baix Empordà i la UEC de Palafrugell, l'INS de Celrà, l'INS de Vilablareix i l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.



L'acte comptarà amb l'assistència de Josep Polanco, director dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat a Girona; Jaume Fontdevila, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i responsable d'Ensenyament; Toni F. Sandoval, tinent d'alcalde de la Tallada d'Empordà, i Albert Ferrer, director general de Materalia.



En el lliurament, els estudiants hauran de defensar les seves obres davant un jurat expert format per l'artista Anna Agustí Hontangas, l'arquitecte Miquel Morral i l'arquitecte tècnic Gaietà Bigarós. S'entregaran el Premi a la Creativitat; que valorarà l'originalitat de la idea, la seva interpretació en el trencadís, el disseny i la composició artística, entre altres; el Premi a la Tècnica que tindrà en compte la pulcritud dels acabats, la feina ben feta, els detalls, la neteja, la precisió i el grau de dificultat; i el Premi al Guanyador, que valorarà tota l'obra en el seu conjunt, tant pel que fa al component artístic com en la seva execució.