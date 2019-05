USTEC denuncia el tancament de 4 línies escolars a Roses i com a mínim 11 més a tot Girona

El sindicat USTEC-STEs ha comptabilitzat que el Departament d'Educació podria tancar un mínim de 15 grups a diferents escoles de les comarques gironines, entre elles les de Roses, de cara al curs vinent. El portaveu del sindicat, Xavier Díez, ha afegit que aquesta reducció "podria afectar a 30 docents" que es quedarien sense feina. Una de les escoles que podria perdre un grup de P3 és l'escola Gaziel, de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). En aquest cas, els professors i les famílies han optat per fer una tancada indefinida a partir d'aquest divendres a la tarda, quan s'acabin les classes. L'objectiu d'aquesta reivindicació és mantenir-la fins que el Departament els prometi que no es tancarà cap grup d'aquesta escola.

En les escoles, es traurien cursos de P3. Concretament seria un grup a Bescanó (Gironès), dos més a Blanes (Selva), un a Cassà de la Selva (Gironès), un altre a Celrà (Gironès), dos a Girona, un més a la Bisbal, quatre a Roses (Alt Empordà), un a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i un últim a Vidreres (Selva). Pel que fa a secundària, el Departament plantejaria retirar una línia de 1r d'ESO de Riells i Viabrea (Selva).

Segons el portaveu nacional del sindicat, Ramon Font, aquesta supressió de línies és una "política garrepa" perquè representa "un estalvi molt petit" en comparació a "l'infrafinançament que hi ha en Educació". Per això demanen que des de la Generalitat es mantinguin les classes actuals.

A més, Díez ha detallat que la supressió de tots aquests grups afectaria a uns 30 professors de la demarcació. També s'hi veurien afectats alguns tècnics de reforç. De tota manera, Díez s'ha queixat de la decisió d'Educació que no ha eliminat cap grup de les escoles concertades.

A més, des del sindicat han trobat especialment preocupant la supressió dels quatre grups de P3 de Roses, ja que obligarà a repartir set famílies per diferents escoles. Tot i així, aquestes set famílies tancaran el màxim nombre d'alumnes que poden anar en una classe, segons marca la llei. Per això troben especialment preocupant que si algú decideix matricular-se a mig curs en qualsevol centre públic, o bé hauran d'augmentar les ràtios per sobre del permès, o bé hauran de redirigir les famílies a un centre concertat.

Per a Díez, la baixada de demografia infantil era una "oportunitat" per al Departament de reduir encara més les ràtios d'alumnes per aula i, d'aquesta manera, "augmentar l'efectivitat dels alumnes".



Tancada indefinida per protestar

Un dels grups de P3 que el Departament està estudiant eliminar és el de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Aquesta decisió ha generat el rebuig de moltes de les famílies que porten els seus fills a classe, així com també part del professorat i l'Ajuntament. Per tal de protestar contra aquesta mesura, des de l'AMPA s'ha proposat engegar una "tancada indefinida a l'escola" que començarà aquest divendres a la tarda, quan s'acabin les classes.

El president de l'AMPA, Daniel Puntunet, ha detallat que "a partir de dos quarts de cinc de la tarda, els pares entraran a l'escola" per engegar la protesta. De moment, ja han programat tallers i activitats per explicar la problemàtica "a tothom qui vulgui". També han fet torns de famílies per decidir qui es quedarà a dormir cada nit en el centre i "ja està tot ple". Puntunet ha recalcat que la tancada no s'acabarà fins que el Departament no "es comprometi a mantenir les dues línies de P3".