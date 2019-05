Arriba la cinquena edició del Street Food Summer al Port de Llançà

El proper dissabte 15 de juny es farà a Llançà la cinquena edició del Street Food Summer al Port de Llançà.

Aquesta activitat és una iniciativa dels restaurants de Llançà amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Llançà, on el principal objectiu és oferir una activitat diferent i innovadora per promocionar la gastronomia local tot just a l'inici de la temporada alta turística.

Aquesta activitat consistirà en una oferta de 22 tapes a càrrec de 12 establiments locals les quals aniran acompanyades dels vins de la DO Empordà, el Cava de Cava Rotxa i dels licors Quevall

L'acte es dividirà en dues parts: La primera de 19 a 23h on s'oferiran les tapes i les degustacions de vi i licors acompanyats de la música de Fredrik Strand i Dj amb musica ambiental

La segona a partir de les 23h, on els bars del municipi oferiran copes per acompanyar el divertit grup de versions "Wasa" per acabar amb una sessió de DJ amb els millors èxits de l'estiu!

Com a novetat d'aquesta edició, per celebrar aquesta cinquena edició, també hi haurà el Street Shop on els comerços del municipi oferiran una zona de botiguetes en el mateix espai de La Gola.

Els preus per copa de vi serà de 2 euros i per tapa de 3,5 euros, els refrescos i la cervesa serà de 2€ i les copes de 5€. També s'oferirà un forfait especial per tal de facilitar moltes cues els quals es podran comprar amb antelació a les oficines de turisme de Llançà a partir del dissabte 11 de juny!