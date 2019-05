Els Festivals de Senderisme dels Pirineus s'estenen per primer cop fins a l'Alt Empordà

La quarta edició dels Festivals de Senderisme dels Pirineus comptarà enguany amb onze certamens repartits per les nou comarques de la part sud de la serralada, el que significa un augment de tres respecte l'any passat i estendre per primer cop la iniciativa als territoris de la part oriental d'aquestes muntanyes. L'organització preveu superar la xifra dels prop de 1.400 visitants que es van assolir a l'edició anterior, en una proposta que pretén difondre els actius culturals i gastronòmics de cadascun dels entorns que es recorren, més enllà dels que es van trobant durant la ruta. La programació, que va començar a la Conca Dellà (Pallars Jussà) a mitjans de maig, s'allargarà fins al 20 d'octubre, dies en què tindrà lloc el "Festivalls de l'Alt Pirineu".

Els tres Festivals de Senderisme dels Pirineus organitzats en anys anteriors s'havien circumscrit únicament a l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran, amb la qual cosa aquesta serà la primera edició en què també es duran a terme a d'altres zones de la serralada ubicades a les comarques gironines, concretament a les de la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà. El director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, ha explicat que l'ampliació territorial és fruit de la col·laboració amb els responsables de la Marca Turística Pirineus -gestionada des de l'Agència Catalana de Turisme-, a través de la qual es podria arribar en un futur a programar d'altres certamens al Solsonès i el Berguedà.

Les activitats previstes en el conjunt dels onze esdeveniments que es duran a terme en el marc dels Festivals de Senderisme dels Pirineus és de gairebé un centenar. L'objectiu és el de donar a conèixer el territori tot fent una ruta "saludable", inspirant-se en propostes similars que tenen lloc a diferents països europeus, com ara França i el Regne Unit, segons ha explicat Cesc Capdevila, coordinador tècnic d'aquests esdeveniments i que forma part de l'IDAPA. Per la seva banda, un dels guies interpretadors acompanyants d'aquestes excursions, Xavi Fanlo, ha destacat que, a banda de dur a terme la caminada, actuen com a "prescriptors" dels diferents productes i actius culturals que hi ha a l'entorn.

Aquesta quarta edició inclou, entre d'altres, un festival a l'Alt Urgell i un altre a la Cerdanya. La primera d'aquestes dues propostes, el Cerdanya Happy Walking, se celebrarà del 6 al 9 de juny, quan s'han programat excursions a La Fou de Bor i el camí dels Empedrats, Els estanys amagats de la Muga, el Cap del Ginebrar, el Pla de l'Àliga, una altra de marxa nòrdica pel Camí dels Enamorats i una altra de nocturna al Castell de Llívia. Per primer cop, a més, s'ha arribat a un acord amb la Fundació Adis per tal d'obrir totes aquestes propostes al col·lectiu de discapacitats, tal com ha dit el tècnic de Turisme Cerdanya, Carles de Moxó.

Mentre, la Muntanya d'Alinyà serà la protagonista del festival que es durà a terme a l'Alt Urgell del 14 al 16 de juny. En aquest marc, s'ha organitzat un concert, una excursió d'observació de voltors, una altra per veure isards, a més d'una visita a l'ermita de Sant Ponç i una ruta nocturna al tossal de l'Àliga. Un dels gestors d'aquest espai natural, propietat de la Fundació Catalunya - la Pedrera, Jordi Dalmau, ha explicat que l'entorn és "emblemàtic" i compta amb la "particularitat" de disposar una gran diversitat d'hàbitats i un gradient d'altitud de gairebé 1.800 metres. A més, també ha destacat que la xarxa de camins que el recorren arriba pràcticament als cent quilòmetres de longitud.

Després d'arrencar la programació amb "Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà", aquest cap de setmana tindrà lloc el "Garrotxa Volcanic Walking". A banda dels certamens de Cerdanya i l'Alt Urgell, al juny també es faran el "Festival de Senderisme Àreu - Pica d'Estats" i el "Ripollès Discovery Walking". Mentre, al juliol tindrà lloc el "Val d'Aran Walking Festival" i el "Festival de Senderisme Vall Fosca – Pirineus" i ja a la tardor es reprendrà amb "l'Alt Empordà Sea Walking", el "Vall de Boí Trek Festival" i el "Festivalls de l'Alt Pirineu". Tots aquests esdeveniments estan coordinats per l'IDAPA, amb el suport de la Marca Turística Pirineus, el Patronat de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.