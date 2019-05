Dues infusions promocionen les aromes i el gust del Pirineu gironí i la Costa Brava

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha llançat dues infusions per rememorar les aromes i el gust del territori. Es tracta de Costa Brava Essence i Pyrenees Essence, dues bossetes diferents pensades per a la promoció turística. Les dues infusions han estat creades per l'empresa Tegust, que van crear la infusió de ratafia. La responsable de qualitat de l'empresa, Mònica Fanlo, ha descrit la fórmula de la Costa Brava com una barreja de plantes que resumeixen «el gust del mar a l'estiu amb un rerefons cítric de la vegetació i els boscos». Per altra banda, la infusió dels Pirineus busquen «representar aquell moment de l'hivern que ens parem i gaudim del fred». L'objectiu d'aquestes begudes és potenciar l'oferta turística del territori centrada en el benestar i la salut.