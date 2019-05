Innovació, arrels i essència a les propostes dels guanyadors de la Ruta de la Tapa

La Ruta de la Tapa de Roses és l'oportunitat perfecta per deixar-se perdre pels carrers estrets del poble, respirar l'aire amb regust salat i el que és més important: degustar les propostes de petit format dels restaurants. Enguany, l'esdeveniment gastronòmic va omplir la ciutat de vida des del 29 de març al 7 d'abril, deu dies en què 83 establiments van servir un total de 193.750 plats. Com cada any, un jurat popular i un de professional van escollir quina era, per a ells, la millor de totes les propostes. El restaurant Salmarina es va endur el premi a la millor tapa per al públic, mentre que Gozos Mundanos va obtenir la primera posició per part del jurat professional.

Una paella al Gozos Mundanos

L'Adelina Parada i en Josu Saseta són els responsables de Gozos Mundanos, un restaurant que ha participat en la Ruta de la Tapa en tres edicions, i en totes ha estat en els tres primers llocs de les votacions populars i professionals.

En aquest sentit, l'any passat també van guanyar la mateixa categoria. «Les nostres són tapes que tenen un cert component de risc i que inclouen ingredients que sabem que junts funcionen molt bé», explica Parada.

Els propietaris, juntament amb el xef Jose Rodríguez, van apostar per donar la volta i transformar en tapa un plat que ja tenien inclòs a la carta. La seva proposta era una cassoleta de puré de patata trufada, ceps confitats, rovell d'ou, foie i salsa de rostit de carn. Pel que fa al maridatge, van optar pel vi Boca Petita.

El que cal destacar del seu plat són tres elements, en concret: l'oli, que era verge extra i de producció pròpia; el foie gras, que era micuit i servit per Collverd; i l'ou, de mida petita per adaptar-lo al format de tapa i provinent de l'empresa l'Ou de l'Estany.

A Salmarina, l'arròs amb bacallà

Pel que fa a la tapa de Salmarina, el propietari, Francis Rebollar, explica que des d'un primer moment va tenir clar que seria un arròs, perquè és un plat que defineix el seu concepte gastronòmic.

Van optar per modificar un arròs que tenien a la carta, però pujant-li la potència de sabor perquè amb una sola mossegada es captessin tots els sabors que contindria un plat sencer. Amb la voluntat de vincular el plat a altres conceptes per a aconseguir una experiència global, van decidir unir la proposta a la cançó Sarandonga, de Lolita Flores.

D'aquesta unió d'elements va néixer la tapa Sarandonga, un arroz con bacalao, que és un arròs elaborat amb un fon molt potent i concentrat, un toc de romesco, un acabat de verdures i, finalment, un socarrat de bacallà i pells deshidratades amb un toc de salsa pil-pil. Per al maridatge, van optar per un Calònia.

Una porta d'entrada excel·lent



Els dos capdavanters dels negocis guanyadors a la Ruta de la Tapa coincideixen que l'esdeveniment és una excel·lent porta d'entrada per captar nous clients. «La tapa és l'excusa perfecta per trencar la barrera i que els clients es decideixin a entrar i conèixer el local».

Parlant del ritme de treball que exigeix acollir la Ruta, tots dos apunten que van haver de reestructurar els serveis habituals. A Gozos Mundanos expliquen que van necessitar reforços, començar abans i plegar més tard. «És un esforç per part de tots», diuen. A Salmarina, expliquen que van haver d'allargar els dos torns i estructurar diferent el local per seguir donant servei als comensals que volien asseure's a menjar. Tot i això, asseguren que seguiran apostant i participant en la Ruta perquè, tal com diu Rebollar, «si no perdem diners amb la tapa, per nosaltres és un èxit. No busquem un benefici econòmic, sinó aconseguir fer-nos presents a la ment dels clients. Ho entenem com una inversió a la llarga».