El Consorci Forestal reclama l'ús urgent d'un fungicida per evitar la mort de sureres

El Consorci Forestal de Catalunya ha donat el crit d'alerta perquè falten pocs dies per començar la campanya de la pela del suro de les alzines i es troben que no podran aplicar l'únic fungicida preventiu contra l'escaldat. Es tracta d'un fong molt agressiu que causa una gran mortalitat als arbres després de retirar l'escorça. Fins ara, el Ministeri d'Agricultura aprovava cada any l'ús excepcional d'aquest fungicida que només està autoritzat per a usos agrícoles. Enguany, però, s'ha denegat sense previ avís tot i que no hi ha cap més producte alternatiu. La Generalitat ja hi ha enviat un recurs però de moment no hi ha resposta. "És un tema molt delicat; no podem permetre que un arbre de cent anys es mori", afirma el president de l'ens que reclama que s'autoritzi el producte amb urgència.

L'escaldat o Diplodia corticola és una fong que ataca les alzines sureres un cop pelades fins al punt que pot matar-les. Des de fa dues dècades que està sota control amb l'ús d'un fungicida comú que s'utilitza al camp. Els laboratoris que el fabriquen no han apostat per fer les proves en usos forestals perquè el mercat és molt petit (una alzina surera es pela cada catorze anys) i per tant només es pot utilitzar al bosc si el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ho autoritza de forma excepcional.

Aquest any, però, des de l'Estat no ho han autoritzat i això ha deixat els propietaris forestals en una situació d''il·legalitat" de manera que no poden aplicar com fins ara el producte. La situació és "molt delicada", assegura el president del Consorci Forestal de Catalunya, Rosendo Castelló, perquè no hi ha una alternativa i la campanya de la pela està a punt de començar.

"No podem permetre que un arbre de cent anys es mori" per no aplicar aquest tractament preventiu. És per això que demana màxima prudència els propietaris, sobretot aquells que ja han començat la pela perquè estan en zones més càlides i ja és el moment de fer-ho. I adverteixen que és un gran risc deixar l'arbre desprotegit del fong. "Si la gent comença a pelar i no fa el tractament, ens podem carregar gran part del patrimoni surer del país, és un tema molt greu que molta gent desconeix", afegeix.

La Generalitat els ha confirmat que ja s'ha presentat un recurs i reclamen a l'Estat que ho autoritzi amb urgència perquè no hi ha cap més producte alternatiu. Porten dos anys fent proves amb sistemes naturals però de moment no hi ha hagut resultats positius. El president de l'ens es mostra molt crític perquè l'administració "no ha vetllat prou" per oferir una solució i alerta que aquesta "situació burocràtica" pot comportar greus conseqüències ambientals i econòmiques per al sector.

Actualment a Catalunya s'exploten 40.000 hectàrees de les 120.000 hectàrees d'alzina surera que hi ha a tot el territori.