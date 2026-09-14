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Junts refreda les expectatives sobre l’aplicació de l’amnistia i la tornada de Puigdemont: «No especularem; volem veure les sentències»

«Fa nou anys que sentim rumors de tot tipus», declara Josep Rius

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L’ANC fa una crida a l’independentisme a preparar un «nou embat» el 2027 coincidint amb els 10 anys de l’1-O

Josep Rius, portaveu de Junts per Catalunya

Josep Rius, portaveu de Junts per Catalunya / Junts

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Gisela Boada

Barcelona

D’aquí a unes setmanes es compliran nou anys des que Carles Puigdemont, llavors president de la Generalitat, es va traslladar a Bèlgica i va emprendre el que ell mateix va definir com un «exili», després de l’obertura del procés judicial per la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1-O del 2017 i la posterior declaració d’independència fallida. I tot i que el camí perquè torni sembla avui més clar, a Junts s’imposen prudènciaper evitar noves expectatives frustrades. «Som prudents. Fa nou anys que sentim rumors de tot tipus», ha declarat aquest dilluns en roda de premsa el vicepresident del partit, Josep Rius.

Les seves paraules arriben una setmana després que transcendís que el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena aplicarà l’amnistia a Puigdemont una vegada que el Tribunal Constitucional (TC) fixi doctrina sobre la malversació. «No participarem en rumors. Volem veure les sentències i esperem que sigui com més aviat millor […] Nosaltres no especularem, a diferència d’altres», ha reblat Rius.

Al si del partit domina la cautela i persisteix el recel davant els pròxims moviments judicials. A Junts no descarten que puguin sorgir nous obstaclesque tornin a endarrerir un retorn per al qual, insisteixen, no hi ha encara una data. Fonts de la formació afirmen que l’aplicació de l’amnistia ha entrat en una mena d’«embut»després de l’aval d’Europa i confien que s’acabi aplicant, però eviten aventurar calendaris després que les previsions manejades en altres ocasions hagin acabat caient en sac foradat.

Un «punt d’inflexió»

Pocs dies després d’una Diada que va reunir unes 45.000 persones –gairebé el doble que l’any anterior, tot i que encara molt lluny dels 1,8 milions registrats en els anys de més mobilització–, el vicepresident de Junts ha assegurat que la jornada va suposar un «punt d’inflexió» i una mostra que l’independentisme ha recuperat «múscul» en els últims temps. En aquest context, ha valorat les propostes formulades per les principals entitats sobiranistes, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), per donar un nou impuls a la unitat del moviment.

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L’ANC va posar sobre la taula la necessitat de preparar un «nou embat» independentista amb motiu del desè aniversari del referèndum de l’1 d’octubre del 2017, que es complirà el 2027. «Estem a favor de reprendre projectes unitaris que ens semblen excel·lents; hi participarem per recuperar la transversalitat del moviment necessària per guanyar», ha assenyalat Rius, a poc més d’un any d’aquesta data i amb la incògnita encara oberta sobre si aleshores Puigdemont haurà pogut tornar a Catalunya.

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Junts refreda les expectatives sobre l’aplicació de l’amnistia i la tornada de Puigdemont: «No especularem; volem veure les sentències»

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