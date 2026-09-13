Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Terra de TrobadorsDiada Aliança CatalanaJoana Rosselló CadaquésMaçanet frontera
instagramlinkedin

Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus

Protecció Civil va prohibir el bany ahir en cales d'Altafulla i Tamarit després de detectar la presència d'aquest mol·lusc marí que pot causar urticària pel seu verí

Un dragonet blau

Un dragonet blau / Protecció Civil / X

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Protecció Civil va hissar aquest dissabte la bandera vermella a les platges d’Altafulla i Tamarit, al Tarragonès, per la presència d’una espècie anomenada dragonet blau (Glaucus atlanticus), que tot i la seva vistositat i tamany petit, «pot ser perillosa» pel seu verí.

El primer albirament va ser a Altafulla i, 45 minuts més tard, es va alertar de l’aparició del gastròpode, també, a Tamarit. En tots dos casos, els exemplars van ser trobats fora de l’aigua, però, tot i així, es va demanar als usuaris que no es banyessin.

Malgrat el seu bonic i brillant aspecte, el dragó blau és un tipus de mol·lusc marí i la seva picada és verinosa. Es tracta d’un animal petit, d’uns 2 o 3 centímetres i fàcil d’identificar pels seus colors gris i blau elèctric. A més, a diferència d’altres éssers marins, el dragó blau es manté surant a la superfície de l’aigua.

Cada vegada més habitual

Aquest gastròpode no fabrica verí, sinó que emmagatzema el que extreu de les seves preses i l’utilitza per caçar. Tot i que no és un exemplar especialment perillós per a l’ésser humà, la seva picada és similar a la d’una medusa i pot provocar urticària.

Notícies relacionades

La seva presència, cada vegada més habitual a les platges del Mediterrani, es deu principalment a l’augment de les temperatures marines. Els dragons blaus prefereixen els mars tropicals amb temperatures superiors als 25 °C, de manera que els rècords de temperatura, sumats als corrents marins que els arrosseguen fins a la costa, fan que proliferin.

Via: Regió7

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  2. Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
  3. L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
  4. Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
  5. Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
  6. Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
  7. Àngela Domènech: Figueres mereix una alternativa útil
  8. La tornada de Ramon Pellicer i l’adeu de Marc Ribas marquen la nova temporada de 3Cat

La caiguda del consum d’alcohol s’estén en bars i restaurants

La caiguda del consum d’alcohol s’estén en bars i restaurants

Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»

Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional

Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional

Alba Roca, psiquiatra: «El moment del part és el moment en què una dona té més risc de desenvolupar un trastorn psicòtic en tota la seva vida»

Alba Roca, psiquiatra: «El moment del part és el moment en què una dona té més risc de desenvolupar un trastorn psicòtic en tota la seva vida»

Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció

La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció

Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"

Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"
Tracking Pixel Contents