Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
Protecció Civil va prohibir el bany ahir en cales d'Altafulla i Tamarit després de detectar la presència d'aquest mol·lusc marí que pot causar urticària pel seu verí
Regió7
Protecció Civil va hissar aquest dissabte la bandera vermella a les platges d’Altafulla i Tamarit, al Tarragonès, per la presència d’una espècie anomenada dragonet blau (Glaucus atlanticus), que tot i la seva vistositat i tamany petit, «pot ser perillosa» pel seu verí.
El primer albirament va ser a Altafulla i, 45 minuts més tard, es va alertar de l’aparició del gastròpode, també, a Tamarit. En tots dos casos, els exemplars van ser trobats fora de l’aigua, però, tot i així, es va demanar als usuaris que no es banyessin.
Malgrat el seu bonic i brillant aspecte, el dragó blau és un tipus de mol·lusc marí i la seva picada és verinosa. Es tracta d’un animal petit, d’uns 2 o 3 centímetres i fàcil d’identificar pels seus colors gris i blau elèctric. A més, a diferència d’altres éssers marins, el dragó blau es manté surant a la superfície de l’aigua.
Cada vegada més habitual
Aquest gastròpode no fabrica verí, sinó que emmagatzema el que extreu de les seves preses i l’utilitza per caçar. Tot i que no és un exemplar especialment perillós per a l’ésser humà, la seva picada és similar a la d’una medusa i pot provocar urticària.
La seva presència, cada vegada més habitual a les platges del Mediterrani, es deu principalment a l’augment de les temperatures marines. Els dragons blaus prefereixen els mars tropicals amb temperatures superiors als 25 °C, de manera que els rècords de temperatura, sumats als corrents marins que els arrosseguen fins a la costa, fan que proliferin.
Via: Regió7
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