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Mor Carles Solà, exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit

Referent del valencianisme d'esquerres, va ser un dels impulsors de la Xarxa Vives d'Universitats i l'ACUP

Carles Solà, en una foto d'arxiu

Carles Solà, en una foto d'arxiu / Arxiu/ACN/ Andrés Ros

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ACN

Barcelona

L'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando (Xàtiva, la Costera), ha mort als 80 anys, segons ha confirmat aquest dissabte la UAB. Catedràtic d'enginyeria química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la Xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma -del 1994 al 2002- es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la Plaça Cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.

Via: Regió7

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