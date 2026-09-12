18 detinguts, 10 dels quals menors, en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona
Activistes han cremat contenidors i han llançat objectes als Mossos d'Esquadra, que han actuat per dispersar-los
ACN
Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, han estat detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona aquest divendres, segons han informat els Mossos d'Esquadra. 17 de les persones arrestades -9 menors i 8 majors d'edat- s'han produït a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut -menor d'edat- s'ha efectuat a la zona de plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 mossos d'esquadra ferits lleus. Cap a les 20.00 hores, els manifestants han cremat tres contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial ha llançat objectes als agents.
Passades 21.00 hores, ha continuat la crema de contenidors a la zona i els Mossos han intervingut per dispersar els activistes. Els Bombers de Barcelona també han actuat per apagar les flames.
La manifestació s'havia convocat cap a les sis de la tarda per contrarestar una crida de la formació ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la Diada. Els antifeixistes han ocupat l'espai i els ultres, una vintena de persones, han acabat marxant. Els Mossos han separat en tot moment els dos grups, el primer dels quals molt més nombrós. En aquest moment ja hi ha hagut llançaments d'objectes contra la línia policial des del cantó antifeixista, i un cop havien marxat els ultres, els Mossos han fet maniobres de dispersió amb alguns cops de porra per disgregar la concentració.
Els activistes han enfilat aleshores passeig Sant Joan avall, en direcció a l'Arc de Triomf, on se celebraven els concerts organitzats com a punt final d'una altra manifestació, la de l'esquerra independentista.
En el transcurs, alguns dels antifeixistes han protagonitzat nous enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, amb llançament d'objectes i de cadires d'algunes terrasses de bar pròximes i crema d'alguns contenidors.
Finalment, quan ja feia una estona que havien arribat a Arc de Triomf, els antifeixistes han tornat a pujar cap a plaça Tetuan, i pel camí han tornat a enfrontar-se als Mossos. Hi ha hagut novament llançament d'objectes i crema d'algun contenidor, fins que els agents han tornat a fer maniobres de dispersió per disgregar el grup.
Via: Regió7
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