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Crisi migratòria

La jutge de l’Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil si es va alertar de l’entrada massiva a Ceuta i sobre el nombre de víctimes i supervivents

La magistrada Tardón continua obtenint dades després d’obrir diligències per possibles delictes contra la pau i la independència de l’Estat

Diversos migrants a l’entrar a Ceuta el 31 de juliol passat.

Diversos migrants a l’entrar a Ceuta el 31 de juliol passat. / Marcos Moreno - Europa Press

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Cristina Gallardo

Madrid

Encara a l’espera de rebre l’informe de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres (UCRIF Central), la jutge de l’Audiència Nacional María Tardón segueix endavant amb les seves diligències sobre l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta. En una providència dictada aquest dimarts, ordena a la Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil que informi sobre el dispositiu desplegat a Ceuta, les operacions de rescat, les víctimes mortals i supervivents, així com les possibles alertes rebudes abans de l’entrada massiva.

La investigació, iniciada arran d’una acció penal empresa pel partit Iustitia Europa, busca ara aclarir què va passar amb les víctimes, quina informació coneixien prèviament les autoritats i si hi van haver avisos d’intel·ligència en els serveis d’informació que permetessin anticipar els fets.

En la seva denúncia, Iustitia Europa considera que l’entrada massiva a Ceuta «no podia qualificar-se com un fenomen espontani, sinó que havia de ser objecte d’una investigació judicial per les seves possibles implicacions per a la seguretat nacional».

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La jutge veu «possible existència d’una infracció penal», en relació amb els delictes contra la pau i la independència de l’Estat denunciats, i demana dades abans de decidir si l’Audiència Nacional és competent per obrir formalment una causa judicial. La denúncia també apunta a un possible afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.

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