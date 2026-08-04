Nova baixa a les files
Jaume Giró trenca el carnet de Junts i abandona definitivament el partit
Jaume Giró deixa la seva acta al Parlament per discrepàncies amb la direcció del partit
Carlota Camps
L’exconseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat i exdiputat de Junts, Jaume Giró, ha trencat el carnet del partit i s’ha donat de baixa com a militant de forma definitiva dels postconvergents, segons ha avançat ‘Nació’ i ha confirmat EL PERIÓDICO.
Giró, que va ser conseller entre maig del 2021 i octubre del 2022 sota el mandat del llavors president Pere Aragonès, va comunicar la seva renúncia mitjançant un correu electrònic al secretari general Jordi Turull fa més de quinze dies. Fa un any, ja va deixar el seu escó com a diputat al Parlament i el seu càrrec en l’executiva per discrepàncies amb les orientacions de la formació.
El seu nom també va sonar per presentar-se a les primàries per ser l’alcaldable de Junts a Barcelona, Turull es va reunir amb ell – i amb altres aspirants – per comunicar-los la intenció de la direcció de saldar la disputa per la candidatura amb unes primàries, tot i que finalment va rebutjar afegir-se a la carrera.
L’exconseller d’Economia sempre ha sigut de l’ala més procliu a pactar amb els socialistes, i llavors va tornar a recalcar que «les orientacions del partit» no coincidien amb la seva «manera d’entendre la política». «Avui, aquelles raons mantenen plenament la seva vigència i la meva determinació continua intacta», va mantenir.
Discrepàncies amb Puigdemont
Les discrepàncies amb el líder de Junts van començar el 2022, un any després que fes el salt a la política i fos nomenat conseller d’Economia, després d’haver exercit anteriorment llocs de responsabilitat com la direcció general de la Fundació Bancària La Caixa entre 2014 i 2019.
Giró va ser un dels consellers que més es va posicionar en contra de la sortida de Junts del Govern de Pere Aragonès el 2022, ja que va considerar que la decisió no tenia «cap avantatge». La seva postura va tensar les relacions amb Puigdemont, que malgrat no pronunciar-se públicament, defensava la sortida de l’Executiu. Després d’aquest xoc públic, les relacions amb Puigdemont ja mai van tornar a recompondre’s.
El juny del 2023, va intentar ser candidat a les eleccions generals del 2023, però la cúpula postconvergent li va demanar que no forcés unes primàries en contra de la que era la seva aposta, Míriam Nogueras.
Malgrat les discrepàncies, ja evidents llavors Giró va formar part de la candidatura de Junts al Parlament el maig del 2024 i va tornar a obtenir un espai dins de l’executiva després del congrés de la tardor de l’any passat a Calella. No obstant, va quedar fora de la permanent –el nucli de decisió més reduït– i durant el primer any de legislatura tampoc va tenir un paper destacat a la Cambra catalana.
Nova baixa
La de Giró és la segona baixa que transcendeix en una setmana. L’altra va ser la d ’Eusebi Campdepadrós, exsecretari de la Mesa del Parlament, que va comunicar que deixava la formació just després que el Tribunal Suprem li apliqués la llei d’amnistia.
Campdepadrós va fer el salt a la política en les eleccions catalanes del 2017, convocades després del referèndum de l’1-O i l’aplicació de l’article 155. Ho va fer com a cap de llista de Junts per Tarragona, i posteriorment va ser elegit secretari primer de la Mesa del Parlament, un càrrec que va ocupar entre el 2018 i el 2020.
L’exsecretari de la Cambra catalana, que ha rebutjat fer qualsevol valoració pública per explicar els motius de la seva marxa del partit, feia anys que s’havia desvinculat dels postconvergents i havia passat a un segon pla polític.
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