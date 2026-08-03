Platges
Més meduses a les platges què provoca la seva arribada, on consultar l’estat del mar i què fer si apareixen
Existeix un motiu que es repeteix cada any i que augmenta la presència d’aquests animals marins
La temperatura de l’aigua a la platja de la Barceloneta es dispara: xifra rècord i registre excepcional per a aquestes dates
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Andrea Valenzuela García
Els experts adverteixen que l’augment significatiu de la calor ocasiona un increment de les temperatures a l’aigua del mar, un aspecte clau per afavorir la presència de meduses a les costes durant l’estiu.
Augment de la temperatura de l’aigua del mar
D’aquesta forma, ja al juny el meteoròleg i observador del mar Diego Lázaro, que realitza el seguiment setmanal de la temperatura de l’aigua del mar a la zona de l’Espigó del Gas, a la Barceloneta, va deixar constància del nou màxim registrat des del 2006.
Coincidint amb la primera onada de calor de l’estiu –l’última setmana de juny– el termòmetre va marcar 26,5 ºC a l’aigua de la platja de la Barceloneta a un metre de profunditat. El que es refereix a la marca més alta en la setmana número 26 de l’any des del 2006.
En aquest sentit, la temperatura de l’aigua del mar a Barcelona ha ascendit progressivament durant aquest mes. Per tant, després dels episodis de calor intensos, juntament amb els pronòstics dels experts sobre les temperatures, es preveu un augment de la presència de meduses a les costes catalanes durant aquest estiu.
Cada vegada hi haurà més meduses
Els valors tan alts als termòmetres són el que provoquen l’arribada de meduses a la costa, ja que per a elles és més fàcil traslladar-se des de mar endins cap a les vores.
Solen reproduir-se al talús continental, a uns 150 o 200 metres, però a causa de la calor de l’aigua desapareix el gradient de temperatura que hi sol haver entre aquesta zona i la costa, per la qual cosa arriben fàcilment a les platges, segons ha afirmat a Europa Press el director del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Agustín Sánchez-Arcilla.
Així mateix, l’investigador del Departament de Biologia Marina del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Josep Maria Gili, ha assegurat que «cada vegada hi haurà més meduses, però que no a totes les platges i, si n’hi ha, no serà contínuament».
També defensa que és un fenomen que es pot gestionar: «La idea és anar a la platja amb prevenció i el dia que hi hagi meduses anar a la piscina o canviar de platja, però cal prendre’s el tema amb molta naturalitat».
Conèixer l’estat de les platges
Per alertar els banyistes de la presència de meduses o altres organismes marins que puguin representar un risc per a la salut, la Generalitat de Catalunya disposa d’unservei per conèixer l’estat de les platges catalanes.
Així mateix, també existeix una aplicació que proporciona informació sobre gairebé 300 platges de Catalunya: PlatgesCat.
Una altra eina per saber per endavant si s’han reportat presència de meduses és l’aplicació MedusApp, desenvolupada el 2018. En aquesta, els usuaris són els responsables de notificar si una platja és segura o no respecte a aquests animals.
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