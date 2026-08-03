Crisi migratòria
L’entrada de migrants a Ceuta arriba als tribunals: una jutge de l’Audiència Nacional demana un informe policial d’estrangeria per decidir si és competent
Iustitia Europa va presentar denúncia per delictes contra la pau i independència de l’Estat i la jutge vol saber si al darrere dels fets hi ha alguna «organització criminal»
Cristina Gallardo
La jutge d’instrucció de l’Audiència Nacional María Tardón ha incoat diligències prèvies sobre l’entrada massiva de migrants a Ceuta arran d’una denúncia presentada pel partit Iustitia Europa, que veu en el que ha passat la possible existència de delictes contra la pau i la independència de l’Estat.
En una interlocutòria amb data de divendres passat, a la qual ha tingut accés El Periódico (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ), la magistrada assenyala que, no obstant, encara ha de resoldre sobre si l’Audiència Penal és competent penalment per investigar els fets. Per fonamentar-ho, s’ha dirigit a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres (UCRIF CENTRAL) perquè emeti un informe "sobre l’entrada irregular massiva de ciutadans procedents del territori marroquí".
També vol saber "si ens trobem davant d’una acció concertada o dirigida per alguna organització o grup criminal i els elements d’identificació dels que haguessin pogut participar en aquestes accions, si es té alguna constància sobre això", afegeix la resolució. La denúncia també apunta possibles delictes d’afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.
Possible existència de delictes
Segons la titular de la plaça d’Instrucció número 3, que dona compte de la seva decisió a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, els fets denunciats per Iustitia Europa –que exerceix l’acusació popular en causes com les dirigides contra Begoña Gómez, Rodríguez Zapatero o els casos Leire Díez i Koldo– "resulten de les anteriors actuacions i presenten característiques que fan presumir la possible existència d’una infracció penal".
Així, i al no estar determinades la naturalesa ni les circumstàncies del que ha passat des de finals de la setmana passada a la ciutat autònoma ni les persones que hi han intervingut, procedeix, segons la jutge Tardón, obrir "diligències prèvies i practicar aquelles essencials encaminades a efectuar aquesta determinació i en el seu cas, el procediment aplicable i la competència d’aquesta jurisdicció per conèixer dels fets".
No va ser espontani
En la seva denúncia, Iuistitia Europa considera que entrada massiva a Ceuta "no podia qualificar-se com un fenomen espontani, sinó que havia de ser objecte d’una investigació judicial per les seves possibles implicacions per a la seguretat nacional", segons ha recordat aquest dilluns la formació en una nota de premsa.
A més, els denunciants ressalten que, per la gravetat de l’ocorregut, hi ha hagut una reacció de diversos estats membres de la Unió Europea, entre ells Itàlia, que "van optar per imposar restriccions i controls a Espanya en lloc d’exigir responsabilitats al Regne del Marroc, des del territori del qual es va produir l’acte d’agressió a la sobirania nacional d’Espanya".
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