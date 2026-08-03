Eclipsi 12 d'agost
Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
El Govern espanyol i el Grup Social ONCE distribuiran dos milions d’ulleres certificades per observar amb seguretat el fenomen
El pròxim 12 d’agost de 2026, part de Catalunya viurà un eclipsi total de Sol, un fenomen que no es produeix al país des de fa 114 anys. L’anterior va tenir lloc el 17 d’abril de 1912. Per poder contemplar-lo sense posar en perill la vista, caldrà prendre diverses precaucions i utilitzar una protecció ocular adequada. Les ulleres de sol convencionals no serveixen per mirar directament el Sol.
Amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir de l’eclipsi amb seguretat, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i el Grup Social ONCE distribuiran gratuïtament dos milions d’ulleres certificades per observar el Sol. L'organitazció també adaptarà recursos i materials divulgatius per garantir la inclusió i el desenvolupament cultural de les persones amb discapacitat visual i d’altres persones amb discapacitat.
La iniciativa també vol prevenir els riscos oculars associats a l’anomenat Trio d’Eclipsis, format pel fenomen del 12 d’agost de 2026 i els que tindran lloc el 2 d’agost de 2027 i el 26 de gener de 2028.
On es poden aconseguir les ulleres de l’ONCE?
Amb motiu del Trio d’Eclipsis, l’ONCE dedicarà tres dels seus cupons a aquests fenòmens naturals. Cadascun coincidirà amb la data d’un dels eclipsis i se’n distribuiran cinc milions per sorteig durant els pròxims tres anys.
Juntament amb els cupons, els agents venedors de l’ONCE repartiran gratuïtament les ulleres homologades. Es podran obtenir als punts de venda on hi hagi un venedor o una venedora de l’organització, tant als quioscos com als espais on treballen habitualment. Les ulleres estaran disponibles a partir del dilluns 3 d’agost.
Els riscos de mirar directament el Sol
Observar el Sol sense protecció ocular pot provocar lesions que, en alguns casos, poden ser irreversibles. Una d’aquestes afectacions és la retinopatia solar, una lesió tèrmica de la retina causada per l’exposició directa a una llum solar intensa.
Aquesta patologia està relacionada amb l’observació directa del Sol i és habitual en persones que miren eclipsis solars sense utilitzar filtres adequats. Per observar l’eclipsi cal fer servir unes ulleres que compleixin la norma internacional ISO 12312-2. Les ulleres de sol habituals no ofereixen la protecció necessària.
Tampoc no s’han d’utilitzar lents de càmera, telescopis ni altres dispositius òptics sense els filtres corresponents, ja que poden no protegir adequadament la vista. Els danys no sempre es perceben de manera immediata. Els primers símptomes poden aparèixer entre sis i 48 hores després de l’exposició. Entre aquests signes hi ha la visió borrosa o l’aparició d’un escotoma o de taques al camp visual. La retina no té nervis que sentin dolor i, per aquest motiu, la lesió pot no provocar molèsties immediates.
Com han de ser les ulleres homologades?
Les ulleres adequades per observar l’eclipsi han de complir la normativa internacional ISO 12312-2. Abans de fer-les servir, cal comprovar a contrallum que no estiguin ratllades, trencades, perforades o deteriorades. Si presenten qualsevol desperfecte, no s’han d’utilitzar.
Les ulleres s’han de posar abans de dirigir la mirada cap al Sol. Cal observar-lo breument durant uns segons i abaixar després la mirada. L’operació es pot repetir fent pauses. Les ulleres només s’han de retirar una vegada s’ha apartat la vista del Sol. No es recomana observar-lo durant períodes continuats d’entre dos i tres minuts, encara que es portin ulleres homologades.
Com comprovar si les ulleres estan certificades?
Per identificar unes ulleres homologades, cal comprovar que portin la referència a la normativa ISO 12312-2 i revisar la informació inclosa en el producte i en l’embalatge.
L’envàs hauria d’incloure dades com el nom i l’adreça del fabricant, les instruccions d’ús i informació sobre l’idioma o el país on es comercialitzen. També cal observar si les ulleres incorporen la referència dels filtres i revisar-ne l’estat físic.
El filtre no ha de tenir ratllades, perforacions ni cap altre tipus de deteriorament. En posar-se les ulleres, l’entorn hauria de quedar completament fosc i només s’hauria de veure el Sol de manera nítida i definida.
Aquesta comprovació no pot substituir els assajos de laboratori fets durant la fabricació, però, juntament amb la informació de l’embalatge i de les ulleres, pot ajudar a detectar si es tracta d’un producte certificat i adequat per observar l’eclipsi sense posar en risc la visió.
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