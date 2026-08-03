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Crisi migratòria

Albares exigeix "ajuda" a Europa i eximeix el Marroc de qualsevol responsabilitat en l’entrada massiva de migrants

El ministre d’Afers Exteriors creu que la situació a Ceuta es va deure a "una activitat inusual a les xarxes socials"i a la "internacional reaccionària"

Acusa Itàlia i altres països europeus de "no haver estat a l’altura"i destaca que Espanya és el país "amb menys entrades irregulars del Mediterrani"

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a Universitat Menéndez Pelayo de Santander.

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a Universitat Menéndez Pelayo de Santander. / Juanma Serrano - Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha exigit avui a la Unió Europea "ajuda" i "solidaritat" després de l’entrada massiva de desenes de milers de migrants a Ceuta en pràcticament 24 hores. En una entrevista a ‘La Hora’ de La 1, Albares ha tornat a eximir el Marroc de qualsevol responsabilitat per haver permès l’entrada il·legal de persones a Espanya a través del mar. Al contrari, ha destacat la seva "total col·laboració" i "des del primer moment" per facilitar el retorn immediat de milers de migrants.

El titular d’Exteriors ha apuntat que aquesta "inèdita situació" s’ha produït especialment després d’"una activitat inusual a les xarxes socials" i amb l’ajuda també immediata de la que ha anomenat "la internacional reaccionària", que va començar a estendre "notícies falses i mentides" a internet, segons ha dit.

El ministre s’ha mostrat especialment molest i dolgut amb diversos països europeus, entre els quals ha citat especialment Itàlia. Com ha manifestat, Itàlia "no ha estat a l’altura" en la resposta a la crisi espanyola. I ha exigit i demanat "unitat entorn de Ceuta i Melilla" a tots els països europeus "perquè Ceuta i Melilla són ciutats europees i són també la frontera sud d’Europa".

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Albares ha destacat que Espanya és "el país d’Europa amb menys entrades d’immigrants irregulars a través del Mediterrani" i Itàlia és, al contrari, "el que més entrades d’il·legals registra" per Lampedusa. De fet, ha ressaltat que "ja li agradaria a Itàlia poder resoldre de la manera com ho ha fet Espanya el seu problema" a Lampedusa. A més, ha destacat que Espanya sempre ha estat recolzant en la resposta els països europeus quan han tingut aquest problema. I ha demanat el mateix als seus socis europeus.

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