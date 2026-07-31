Crisi migratòria
Ceuta se sumeix en el caos amb milers de persones deambulant pels carrers: «La gent els dona menjar des dels balcons»
La ciutat autònoma ha hagut de suspendre les seves festes i els comerços estan tancats
May Mariño
Després d’uns dies d’arribada continua de persones, principalment nois joves, per mar a Ceuta, la jornada de dijous va ser crucial i, a més de les entrades irregulars per les costes, milers de persones es van endinsar per la frontera terrestre amb el Marroc. Segons dades de la Guàrdia Civil es quantificaven a primera hora d’aquest matí en més de 49.000 persones procedents del Marroc les que havien aconseguit entrar a Ceuta.
La ciutat, que es preparava per celebrar les festes –que han quedat suspeses– ara està sumida en un «caos». Precisament, el recinte firal, i com l’estan desmuntant, és el primer que un veu a l’arribar a Ceuta des de l’aire.
Comerços tancats, amb prou feines oberts uns quants bars i molta «sensació d’inseguretat». «Millor no vagis pel carrer caminant, agafa taxi», és la primera recomanació a l’arribar a l’heliport de la ciutat autònoma. Són milers les persones que deambulen pel carrer.
Segons relats dels primers ciutadans de Ceuta amb què es troba EL PERIÓDICO, capçalera de Prensa Ibérica, la situació és «increïble». «Milers de persones pel carrer», «amb la moto anava tocant la botzina perquè em deixessin passar», explica una treballadora de l’heliport. «La gent els dona menjar des dels balcons», afegeix un altre treballador mentre ensenya fotos que li arriben al telèfon.
En helicòpter també arriba Pedro Sánchez. Al president del Govern li esperen una desena de ciutadans amb ganes de protestar. Serà l’aperitiu del que s’espera a la zona d’El Tarajal i, després, a la plaça de l’ajuntament.
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