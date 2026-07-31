Crisi migratòria
La Guàrdia Civil xifra en 49.000 les persones que ja han entrat a Ceuta des del Marroc
Grups de joves emprenen de manera voluntària el camí de tornada al país veí
Juan José Fernández
Les imatges de famílies senceres, joves, dones i nens esquivant per mar i per terra la tanca que separa Ceuta del Marroc haurien suposat ja l’entrada de prop de 49.000 persones a la ciutat autònoma, segons fonts de la Guàrdia Civil. El segon dia de riuades de migrants que caminen cap a la frontera entre els dos països, la crisi migratòria hauria deixat molt enrere les viscudes anteriorment, com la del 2021, en la qual van entrar prop de 12.000 persones a territori ceutí.
Amb la frontera tancada i l’Exèrcit desplegat per donar ajuda a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els migrants han continuat entrant nedant durant tota la nit, tot i que en menor mesura. En total, es calcula que podrien ser prop de 49.000 persones. No obstant, a primera hora d’aquest divendres, centenars de persones que van entrar forma massiva en les últimes hores estan començant a tornar voluntàriament al Marroc per l’espigó fronterer.
Davant elevat volum de migrants que anaven arribant al llarg del dia d’ahir a la frontera, el Govern va acabar activant l’Exèrcit a última hora de la tarda i ja entrada la nit va decidir el tancament de la frontera, una cosa que li havia exigit ja al migdia el president de la ciutat de Ceuta, Juan Jesús Vivas, amb el suport de tots els partits que són a l’Assemblea de Ceuta. No obstant, la gran majoria de persones van continuar entrant en sòl espanyol per mar, esquivant l’espigó fronterer.
Els motius
Des de fa una setmana, almenys, estan actives a les xarxes socials marroquines les trucades, arengues o eleccions subliminars a Espanya. En aquests anuncis, el 30 de juliol era la data fixada com a límit per poder entrar al país. En alguns posts de xarxes socials han aparegut mares preocupades per la marxa dels seus fills, com en aquest de mares d’una localitat del sud del país: «Les famílies estan preocupades pels seus fills. Van marxar i no han tingut notícies d’ells».
Tant les autoritats espanyoles com les marroquines vinculen aquest episodi sense precedents a la sentència del Tribunal Suprem que estableix que la disposició addicional desena de la llei de seguretat ciutadana, on es recull la figura de les ‘devolucions en calent’, no permet tornar immediatament als que siguin interceptats al mar, quan intenten entrar nedant a Ceuta o Melilla, sinó només aquells que intentin superar elements de contenció fronterers, com la tanca.
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