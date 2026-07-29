Orriols va designar el tribunal qualificador de la plaça de policia local, però defensa que la tria "no és aleatòria"
L'alcaldessa de Ripoll rebutja delegar les competències de Seguretat tal com li reclama Junts
Mar Martí
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha defensat la seva actuació davant de la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Tot i que la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del tribunal qualificador, Orriols ha justificat que aquesta designació "no és aleatòria". "En tots els processos que afecten la policia local, els tres membres del tribunal sempre són tres comandaments del cos, per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú tal com insinua l'oposició", ha sentenciat. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols ha rebutjat delegar les competències en matèria de Seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts.
Orriols ha defensat la seva actuació com a alcaldessa davant el conflicte d'interessos generat per la tira de la seva filla com a nova agent de la policia local de Ripoll. La batllessa ha dit que la convocatòria de places d'urgència es va fer "a petició de la mateixa policia local que no té prou efectius per cobrir les baixes i períodes de vacances". En aquest sentit, ha dit que com a alcaldessa no pot "perjudicar ni beneficiar ningú" servint-se del seu càrrec i assegura que és "exactament allò que ha fet". "M'he mantingut al marge del procés de selecció tal com marca la llei, no només en aquest procediment, sinó en tots els que s'inicien des de l'Ajuntament que governo", ha reblat.
Sobre la resolució de designació del tribunal qualificador que va signar Orriols, l'alcaldessa ha assegurat que aquesta designació "no és aleatòria" sinó que "en tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos". Per tant, ha dit "no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú tal com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre i això és perfectament comprovable". "Qui tingui el menor dubte sobre el procés que l'impugni", ha etzibat Orriols.
Orriols diu que no delegarà les competències de seguretat
Sobre la petició que ha fet Junts per Ripoll demanant a Orriols que delegui les competències de Seguretat a un altre regidor, Orriols ha dit que no ho farà. L'alcaldessa ha interpel·lat directament el portaveu de la formació, Ferran Raigón: "La policia local no penja de la regidoria de Seguretat i Immigració com es pensa, sinó que depèn directament de batllia. Vol que renunciï a la batllia? A mi d'aquí només me'n trauran els ripollesos".
Precisament, Junts per Ripoll ha demanat la delegació de les competències de la regidoria de Seguretat "per evitar un conflicte d'interessos" després que la seva filla s'hagi incorporat com a agent de la policia local. El portaveu del partit, Ferran Raigón, diu que aquesta petició "no qüestiona en cap cas la professionalitat, la capacitat ni els mèrits de la nova agent", sinó que "respon exclusivament a la necessitat de preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i evitar qualsevol situació de conflicte d'interessos". "Quan un familiar directe passa a formar part d'un cos municipal del qual l'alcaldessa és la màxima responsable política, és imprescindible adoptar totes les mesures necessàries per garantir la màxima imparcialitat i exemplaritat institucional", ha expressat Raigón.
Junts per Ripoll ha assegurat que estudiarà a fons tota la documentació del procés selectiu i ha plantejat diversos interrogants sobre la intervenció de l'alcaldessa en la tramitació de l’expedient. Concretament, dubta sobre la signatura que va fer Sílvia Orriols el dia 29 de juny del decret mitjançant el qual es convocaven els aspirants a les proves i es nomenaven els membres del tribunal qualificador. Junts recorda que el termini de presentació de candidatures va finalitzar el 23 de juny.
Per aquest motiu, Junts per Ripoll ha anunciat que sol·licitarà l'accés a l'expedient complet i que s'aclareixi si es va complir el deure legal d'abstenció previst per la normativa vigent.
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