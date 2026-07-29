Agent interina
L’Ajuntament de Ripoll contracta una filla de l’alcaldessa Sílvia Orriols com a policia local
La líder d’Aliança Catalana assegura que no va influir en el procés i que la seva filla va obtenir la puntuació més alta per a una plaça que es va convocar amb caràcter d’urgència
Redacció
L’Ajuntament de Ripoll ha contractat Guinadell Orriols, una de les filles de l’alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols, com a agent interina de la policia local. La mateixa Orriols, líder de la ultradretana Aliança Catalana, ho ha explicat en el ple d’aquest dimarts i ha deixat clar que no ha col·locat «ningú a dit» i que s’ha «abstingut absolutament de participar en res que afecti el procés». «De la mateixa manera que no puc beneficiar-la amb el meu càrrec, tampoc li puc impedir que compleixi el seu somni», va assegurar. La plaça es va convocar amb caràcter «d’urgència» per garantir la «correcta prestació del servei» atesa la «infradotació estructural d’agents». Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que s’hi van inscriure.
«Per evitar que algú compri el relat fantasiós de l’oposició i posi en dubte el prestigi de la institució, la meva lleialtat al càrrec o els mèrits de la meva filla explicaré detalladament el procés», va argumentar Orriols durant el ple municipal. Segons va detallar, la plaça d’agent de policia local es va convocar «per via d’urgència» per cobrir «el període de vacances i la manca actual d’efectius». De fet, en el text del decret de convocatòria de places s’argumenta que el cos viu una «situació operativa crítica que afecta directament l’eficàcia i eficiència del servei públic essencial de seguretat ciutadana» i que es tracta d’una «necessitat inajornable per garantir la correcta prestació del servei».
En el mateix document, s’argumenta que l’alcaldessa ostenta el «comandament superior de la policia local i la competència per dirigir la política de seguretat al municipi», mentre que també se li concedeix la «competència per dictar» la resolució de convocatòria de places.
Prova escrita i entrevista personal
Segons les explicacions d’Orriols, en el procés de selecció es van inscriure 24 persones, tot i que finalment només se’n van presentar 15 a la prova escrita. En aquest punt, l’alcaldessa va dir que el redactat de la prova escrita «el van fer minuts abans de l’examen el cap d’àrea i la cap en funcions del cos de la policia local per evitar la més mínima filtració». Així mateix, va detallar, els aspirants es van identificar amb els dígits del DNI, i no amb noms i cognoms, «perquè qui fes la correcció desconegués la identitat dels aspirants».
La prova escrita, va apuntar Orriols, la van superar només cinc persones i la seva filla «va obtenir la millor nota». Aquests cinc aspirants van haver de realitzar una entrevista personal que, segons Orriols, la van dirigir el cap d’àrea i tres comandaments de la policia local. Tot seguit, sempre segons la versió de l’alcaldessa, es va fer una mitjana entre la prova escrita i l’entrevista personal, i «només tres aspirants la van superar». D’aquests, la seva filla «va obtenir la primera posició amb més de dos punts per sobre del segon».
Orriols ha volgut deixar clar que el procés «ha complert la normativa i els protocols vigents» i ha recordat que, des de l’any 2007, els càrrecs polítics «no poden participar ni ser presents en els processos de selecció de personal».
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